https://ria.ru/20231011/khamas-1901977835.html

Песков ответил на вопрос о возможном признании ХАМАС террористическим

Песков ответил на вопрос о возможном признании ХАМАС террористическим - РИА Новости, 11.10.2023

Песков ответил на вопрос о возможном признании ХАМАС террористическим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об отношении РФ к признанию ХАМАС террористическим движением заявил, что Россия сохраняет контакты со РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:26

2023-10-11T12:26

2023-10-11T12:26

дмитрий песков

хамас

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об отношении РФ к признанию ХАМАС террористическим движением заявил, что Россия сохраняет контакты со сторонами конфликта, главным приоритетом является судьба россиян. "Мы сохраняем наши контакты со сторонами конфликта. И там, и там есть российские граждане. Для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один", - сказал Песков журналистам на вопрос об отношении России к тому, что Франция и Евросоюз признали ХАМАС террористическим движением. Кроме того, он отметил, что Россия продолжает тщательно анализировать ситуацию и сохранять свои позиции как страны, которая имеет потенциал в участии процессов урегулирования.

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, хамас, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году