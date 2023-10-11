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Песков ответил на вопрос о возможном признании ХАМАС террористическим - РИА Новости, 11.10.2023
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12:26 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/khamas-1901977835.html
Песков ответил на вопрос о возможном признании ХАМАС террористическим
Песков ответил на вопрос о возможном признании ХАМАС террористическим - РИА Новости, 11.10.2023
Песков ответил на вопрос о возможном признании ХАМАС террористическим
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об отношении РФ к признанию ХАМАС террористическим движением заявил, что Россия сохраняет контакты со РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:26
2023-10-11T12:26
дмитрий песков
хамас
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об отношении РФ к признанию ХАМАС террористическим движением заявил, что Россия сохраняет контакты со сторонами конфликта, главным приоритетом является судьба россиян. "Мы сохраняем наши контакты со сторонами конфликта. И там, и там есть российские граждане. Для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один", - сказал Песков журналистам на вопрос об отношении России к тому, что Франция и Евросоюз признали ХАМАС террористическим движением. Кроме того, он отметил, что Россия продолжает тщательно анализировать ситуацию и сохранять свои позиции как страны, которая имеет потенциал в участии процессов урегулирования.
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дмитрий песков, хамас, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Дмитрий Песков, Хамас, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков ответил на вопрос о возможном признании ХАМАС террористическим

Песков: Россия сохраняет контакты со сторонами конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об отношении РФ к признанию ХАМАС террористическим движением заявил, что Россия сохраняет контакты со сторонами конфликта, главным приоритетом является судьба россиян.
"Мы сохраняем наши контакты со сторонами конфликта. И там, и там есть российские граждане. Для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один", - сказал Песков журналистам на вопрос об отношении России к тому, что Франция и Евросоюз признали ХАМАС террористическим движением.
Кроме того, он отметил, что Россия продолжает тщательно анализировать ситуацию и сохранять свои позиции как страны, которая имеет потенциал в участии процессов урегулирования.
Мечеть в Хан-Юнисе, разрушенная в результате израильского авиаудара по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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Дмитрий ПесковХамасРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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