https://ria.ru/20231011/khamas-1901977835.html
Песков ответил на вопрос о возможном признании ХАМАС террористическим
Песков ответил на вопрос о возможном признании ХАМАС террористическим - РИА Новости, 11.10.2023
Песков ответил на вопрос о возможном признании ХАМАС террористическим
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об отношении РФ к признанию ХАМАС террористическим движением заявил, что Россия сохраняет контакты со РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:26
2023-10-11T12:26
2023-10-11T12:26
дмитрий песков
хамас
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об отношении РФ к признанию ХАМАС террористическим движением заявил, что Россия сохраняет контакты со сторонами конфликта, главным приоритетом является судьба россиян. "Мы сохраняем наши контакты со сторонами конфликта. И там, и там есть российские граждане. Для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один", - сказал Песков журналистам на вопрос об отношении России к тому, что Франция и Евросоюз признали ХАМАС террористическим движением. Кроме того, он отметил, что Россия продолжает тщательно анализировать ситуацию и сохранять свои позиции как страны, которая имеет потенциал в участии процессов урегулирования.
https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50e7b5affc036ce5b0d9539c751d6282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, хамас, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Дмитрий Песков, Хамас, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков ответил на вопрос о возможном признании ХАМАС террористическим
Песков: Россия сохраняет контакты со сторонами конфликта на Ближнем Востоке