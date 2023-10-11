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Решетников рассказал о разработке платежной "карты туриста"
Решетников рассказал о разработке платежной "карты туриста" - РИА Новости, 11.10.2023
Решетников рассказал о разработке платежной "карты туриста"
Правительство РФ планирует утвердить перечень из 25 стран, гражданам которых будет доступна для оформления в России платежная "карта туриста", заявил глава... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:54
2023-10-11T12:54
2023-10-11T12:56
туризм
новости - туризм
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правительство рф
максим решетников
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство РФ планирует утвердить перечень из 25 стран, гражданам которых будет доступна для оформления в России платежная "карта туриста", заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на правительственном часе в Госдуме."Вместе с Аксаковым Анатолием Геннадьевичем и коллегами из комитета по финансовому рынку создали условия для запуска "карты туриста", чтобы у иностранных туристов была возможность из-за рубежа открывать здесь счета и уже по приезду в нашу страну получить пластиковую карту, что называется, в физическом выражении, и осуществлять здесь расчеты. Сейчас правительством утверждается перечень из 25 стран, для которых будет доступен этот механизм", - сказал он.Ранее в ходе Восточного экономического форума Решетников говорил, что "карта туриста" для платежей иностранцев в России может быть запущена в третьем - начале четвертого квартала 2023 года.Власти РФ этим летом приняли закон, который позволяет российским банкам открывать счета иностранным физическим и юридическим лицам без их личного присутствия в банке. Иностранный турист сможет забронировать тур с помощью электронной карты, а прибыв в Россию, расплачиваться за услуги и совершать покупки.Как пояснял РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, это позволит решить проблемы, с которыми сталкиваются в России иностранные туристы в связи с тем, что карты Visa и MasterCard зарубежных банков не работают в РФ из-за санкций.
https://ria.ru/20230706/inostrantsy-1882404211.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, россия, правительство рф, максим решетников
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Правительство РФ, Максим Решетников
Решетников рассказал о разработке платежной "карты туриста"
Правительство утвердит страны, гражданам которых будет доступна "карта туриста"
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство РФ планирует утвердить перечень из 25 стран, гражданам которых будет доступна для оформления в России платежная "карта туриста", заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на правительственном часе в Госдуме.
"Вместе с Аксаковым Анатолием Геннадьевичем и коллегами из комитета по финансовому рынку создали условия для запуска "карты туриста", чтобы у иностранных туристов была возможность из-за рубежа открывать здесь счета и уже по приезду в нашу страну получить пластиковую карту, что называется, в физическом выражении, и осуществлять здесь расчеты. Сейчас правительством утверждается перечень из 25 стран, для которых будет доступен этот механизм", - сказал он.
Ранее в ходе Восточного экономического форума Решетников говорил, что "карта туриста" для платежей иностранцев в России может быть запущена в третьем - начале четвертого квартала 2023 года.
Власти РФ этим летом приняли закон, который позволяет российским банкам открывать счета иностранным физическим и юридическим лицам без их личного присутствия в банке. Иностранный турист сможет забронировать тур с помощью электронной карты, а прибыв в Россию, расплачиваться за услуги и совершать покупки.
Как пояснял РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий
, это позволит решить проблемы, с которыми сталкиваются в России иностранные туристы в связи с тем, что карты Visa
и MasterCard
зарубежных банков не работают в РФ из-за санкций.
Эксперты рассказали, нужна ли иностранцам в России "карта туриста"