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Канада планирует эвакуировать граждан из Тель-Авива с помощью ВВС - РИА Новости, 11.10.2023
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01:44 11.10.2023 (обновлено: 02:07 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/kanada-1901896410.html
Канада планирует эвакуировать граждан из Тель-Авива с помощью ВВС
Канада планирует эвакуировать граждан из Тель-Авива с помощью ВВС - РИА Новости, 11.10.2023
Канада планирует эвакуировать граждан из Тель-Авива с помощью ВВС
Канада планирует в ближайшее время использовать самолеты вооруженных сил, чтобы помочь собственным гражданам вылететь из израильского Тель-Авива, сообщила глава РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T01:44
2023-10-11T02:07
канада
тель-авив
мелани жоли
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
хамас
оон
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Канада планирует в ближайшее время использовать самолеты вооруженных сил, чтобы помочь собственным гражданам вылететь из израильского Тель-Авива, сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли."В ближайшие дни мы планируем приступить к эвакуации канадцев из Тель-Авива с помощью самолетов канадских вооруженных сил", - говорится в заявлении Мелани, опубликованном в соцсети X.Полеты среди прочего будут доступны гражданам Канады, а также их супругам и детям.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900."Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901681715.html
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канада, тель-авив, мелани жоли, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хамас, оон, биньямин нетаньяху, сергей лавров
Канада, Тель-Авив, Мелани Жоли, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Хамас, ООН, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров
Канада планирует эвакуировать граждан из Тель-Авива с помощью ВВС

Канада планирует эвакуировать граждан из Тель-Авива с помощью военных самолетов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖители Тель-Авива на опустевшем пляже
Жители Тель-Авива на опустевшем пляже - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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Жители Тель-Авива на опустевшем пляже. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Канада планирует в ближайшее время использовать самолеты вооруженных сил, чтобы помочь собственным гражданам вылететь из израильского Тель-Авива, сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли.
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"В ближайшие дни мы планируем приступить к эвакуации канадцев из Тель-Авива с помощью самолетов канадских вооруженных сил", - говорится в заявлении Мелани, опубликованном в соцсети X.
Полеты среди прочего будут доступны гражданам Канады, а также их супругам и детям.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Сотни россиян запросили эвакуацию из Израиля
Вчера, 11:08
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израиль - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Посол оценил вероятность эвакуации россиян из Израиля
Вчера, 20:29
 
КанадаТель-АвивМелани ЖолиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильХамасООНБиньямин НетаньяхуСергей Лавров
 
 
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