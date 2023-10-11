https://ria.ru/20231011/kadety-1902034124.html

По поручению Цивилева в Кузбассе создано 22 новых кадетских класса

По поручению Цивилева в Кузбассе создано 22 новых кадетских класса - РИА Новости, 11.10.2023

По поручению Цивилева в Кузбассе создано 22 новых кадетских класса

По поручению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в Кузбассе создано 22 новых кадетских класса, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:08

2023-10-11T15:08

2023-10-11T15:08

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 11 окт - РИА Новости. По поручению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в Кузбассе создано 22 новых кадетских класса, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Итатской школе Тяжинского округа открылся кадетский класс - последний из 22-х запланированных в этом учебном году. Всего в кузбасских школах сейчас 58 таких специализированных классов, они созданы в каждом муниципалитете", - говорится в сообщении. "Патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи Кузбасса мы уделяем особое внимание. Ведь не только от родителей и педагогов - от нас всех зависит, каким вырастет юное поколение кузбассовцев, насколько хорошо они будут знать историю своей страны и отстаивать ее интересы. Не обязательно становиться профессиональными военными, но для тех у кого есть такая мечта, в Кемерове открыто Президентское кадетское училище Минобороны РФ", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. В этом году глава региона утвердил программу патриотического воспитания в Кузбассе и объявил о создании новых кадетских классов в школах с 1 сентября. Итатской школе имени Т.Ф. Данкевич выделили из областного бюджета почти 500 тысяч рублей на пошив формы для 11 девочек и такого же количества мальчиков. Сформирован кадетский класс направленности МЧС, что поможет школьникам выбрать профессию. Кроме школьной учебной программы, кадеты осваивают также строевую и общую физическую подготовку, занимаются бальными танцами, ездят на экскурсии, изучают историю страны и региона, встречаются с Героями Кузбасса и с участниками спецоперации. На покупку форменной одежды для воспитанников кадетских классов в муниципальных общеобразовательных школах и на оборудование кабинетов начальной военной подготовки в этих школах в 2023 году из областного бюджета выделено более 35 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231011/stend-1901961760.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, сергей цивилев