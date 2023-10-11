https://ria.ru/20231011/kabel-1902081182.html

На Чукотке установили причины повреждения подводного кабеля связи

На Чукотке установили причины повреждения подводного кабеля связи - РИА Новости, 11.10.2023

На Чукотке установили причины повреждения подводного кабеля связи

Кабель подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) на Чукотку, построенный в конце 2022 года и являющийся единственной наземной линией общей сети связи с РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:26

2023-10-11T17:26

2023-10-11T17:26

экономика

чукотка

россия

чукотский автономный округ

ростелеком

происшествия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Кабель подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) на Чукотку, построенный в конце 2022 года и являющийся единственной наземной линией общей сети связи с остальной частью России, поврежден рыболовным судном, ремонтные работы продлятся около двух недель, следует из сообщения пресс-службы правительства Чукотского автономного округа. Ранее сообщалось о повреждении подводного волоконно-оптического кабеля между Итурупом и Кунаширом, которое было зафиксировано в субботу. Власти региона провели экстренное совещание с операторами связи и выработали необходимые решения для задействования альтернативных каналов предоставления коммуникационных услуг жителям островов на период восстановления подводной линии. Причины повреждения устанавливают правоохранительные органы. Минцифры рассчитывает, что подводный волоконно-оптический кабель, соединяющий острова Кунашир и Итуруп, будет отремонтирован в кратчайшие сроки. "С декабря предыдущего года Ростелеком проводит функциональное и нагрузочное тестирование подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Петропавловск-Камчатский - Анадырь с целью проверки и оценки параметров ПВОЛС для запуска в коммерческую эксплуатацию. При проведении контрольных измерений обнаружено отклонение параметров подводного участка линии связи от проектных, вызванное повреждением сторонним судном, проводившим траление в охранной зоне кабеля", - говорится в сообщении. Власти сообщают, что с учетом сложных климатических условий и ограниченности периода навигации в Беринговом море профилактические ремонтные работы запланированы на период с 12 по 23 октября. "Во время проведения работ на ПВОЛС в регионе будет наблюдаться существенное снижение качества оказываемых телекоммуникационных услуг. Связь будет осуществляться с использованием резервных спутниковых ресурсов, пропускная способность которых ограничена. Представители Ростелекома отмечают, что компания примет все возможные меры для сокращения сроков проведения профилактических работ, а абонентская плата за услуги связи в этот период начисляться не будет", - заключают они. В середине декабря 2022 года "Ростелеком" завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи на Чукотку длинной 2,2 тысячи километров, проложенной в прибрежной акватории Берингова моря, коммерческая эксплуатация началась в первом квартале 2023 года. Пропускная способность новой линии связи составляла 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Строительство ПВОЛС на Чукотку велось в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ". На эти цели из федерального бюджета "Ростелекому" было выделено 7,36 миллиарда рублей". Чукотка оставалась последним регионом, не подключенным наземными волоконно-оптическими линиями к общей сети связи РФ. Строительство этой подводной ВОЛС - самый крупный региональный проект национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Ранее в Минцифре заявляли, что строительство и запуск ВОЛС от Петропавловска-Камчатского до Анадыря поможет сдерживать рост тарифов на интернет на Чукотке. Там отмечали, что в Чукотском автономном округе спутниковая связь до сих пор остается единственной доступной магистральной инфраструктурой связи.

https://ria.ru/20230329/sevastopol-1861700675.html

https://ria.ru/20231009/svyaz-1901385313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, чукотка, россия, чукотский автономный округ, ростелеком, происшествия