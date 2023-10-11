https://ria.ru/20231011/izrail-1902097033.html

Алаудинов заявил, что израильские военные и инструкторы покидают Украину

Алаудинов заявил, что израильские военные и инструкторы покидают Украину - РИА Новости, 11.10.2023

Алаудинов заявил, что израильские военные и инструкторы покидают Украину

Израильские военнослужащие и инструкторы, участвующие в боях на Украине, возвращаются на родину, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире Первого РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:04

2023-10-11T18:04

2023-10-11T19:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

апты алаудинов

израиль

россия

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b3120601b7a5c4dc552482317b38ce2.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Израильские военнослужащие и инструкторы, участвующие в боях на Украине, возвращаются на родину, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире Первого канала."Некоторые из них находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах специального назначения. И эти все бойцы, получается, снимаются и возвращаются к себе на родину", — сказал он, отвечая на вопрос о том, влияет ли палестино-израильский конфликт на обстановку в зоне СВО.По словам Алаудинова, информация о находившихся на Украине израильтянах "не проявится в течение одного-двух-трех дней", однако анализ событий показал, что их там было "очень большое количество". Он также отметил, что их уход может в том числе повлиять на моральный дух украинской армии."Ну и, естественно, <…> уже не будет поступать вооружение и оснащение на Украину (от США и Запада. — Прим. ред.), и она уже переходит даже не на второстепенный план, а, наверное, вообще ни на какой план", — считает командир "Ахмата".В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231011/zelenskiy-1901900718.html

украина

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, апты алаудинов, израиль, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году