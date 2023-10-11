Алаудинов заявил, что израильские военные и инструкторы покидают Украину
Алаудинов: израильские военные на Украине снимаются с мест и уезжают домой
© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-м армейским корпусом НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-м армейским корпусом НМ ЛНР Апты Алаудинов. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Израильские военнослужащие и инструкторы, участвующие в боях на Украине, возвращаются на родину, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире Первого канала.
«
"Некоторые из них находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах специального назначения. И эти все бойцы, получается, снимаются и возвращаются к себе на родину", — сказал он, отвечая на вопрос о том, влияет ли палестино-израильский конфликт на обстановку в зоне СВО.
По словам Алаудинова, информация о находившихся на Украине израильтянах "не проявится в течение одного-двух-трех дней", однако анализ событий показал, что их там было "очень большое количество". Он также отметил, что их уход может в том числе повлиять на моральный дух украинской армии.
"Ну и, естественно, <…> уже не будет поступать вооружение и оснащение на Украину (от США и Запада. — Прим. ред.), и она уже переходит даже не на второстепенный план, а, наверное, вообще ни на какой план", — считает командир "Ахмата".
В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.