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Алаудинов заявил, что израильские военные и инструкторы покидают Украину - РИА Новости, 11.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:04 11.10.2023 (обновлено: 19:32 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/izrail-1902097033.html
Алаудинов заявил, что израильские военные и инструкторы покидают Украину
Алаудинов заявил, что израильские военные и инструкторы покидают Украину - РИА Новости, 11.10.2023
Алаудинов заявил, что израильские военные и инструкторы покидают Украину
Израильские военнослужащие и инструкторы, участвующие в боях на Украине, возвращаются на родину, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире Первого РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:04
2023-10-11T19:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
апты алаудинов
израиль
россия
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Израильские военнослужащие и инструкторы, участвующие в боях на Украине, возвращаются на родину, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире Первого канала.&quot;Некоторые из них находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах специального назначения. И эти все бойцы, получается, снимаются и возвращаются к себе на родину&quot;, — сказал он, отвечая на вопрос о том, влияет ли палестино-израильский конфликт на обстановку в зоне СВО.По словам Алаудинова, информация о находившихся на Украине израильтянах "не проявится в течение одного-двух-трех дней", однако анализ событий показал, что их там было "очень большое количество". Он также отметил, что их уход может в том числе повлиять на моральный дух украинской армии."Ну и, естественно, &lt;…&gt; уже не будет поступать вооружение и оснащение на Украину (от США и Запада. — Прим. ред.), и она уже переходит даже не на второстепенный план, а, наверное, вообще ни на какой план", — считает командир "Ахмата".В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231011/zelenskiy-1901900718.html
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в мире, украина, апты алаудинов, израиль, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Апты Алаудинов, Израиль, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Алаудинов заявил, что израильские военные и инструкторы покидают Украину

Алаудинов: израильские военные на Украине снимаются с мест и уезжают домой

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-м армейским корпусом НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-м армейским корпусом НМ ЛНР Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-м армейским корпусом НМ ЛНР Апты Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Израильские военнослужащие и инструкторы, участвующие в боях на Украине, возвращаются на родину, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире Первого канала.
«

"Некоторые из них находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах специального назначения. И эти все бойцы, получается, снимаются и возвращаются к себе на родину", — сказал он, отвечая на вопрос о том, влияет ли палестино-израильский конфликт на обстановку в зоне СВО.

По словам Алаудинова, информация о находившихся на Украине израильтянах "не проявится в течение одного-двух-трех дней", однако анализ событий показал, что их там было "очень большое количество". Он также отметил, что их уход может в том числе повлиять на моральный дух украинской армии.
"Ну и, естественно, <…> уже не будет поступать вооружение и оснащение на Украину (от США и Запада. — Прим. ред.), и она уже переходит даже не на второстепенный план, а, наверное, вообще ни на какой план", — считает командир "Ахмата".
В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАпты АлаудиновИзраильРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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