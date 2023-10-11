https://ria.ru/20231011/izrail-1901987946.html

Говорить о возможности урегулирования в Израиле пока рано, считает Песков

Говорить о возможности урегулирования в Израиле пока рано, считает Песков - РИА Новости, 11.10.2023

Говорить о возможности урегулирования в Израиле пока рано, считает Песков

Конфликт в Израиле пока находится в горячей фазе, поэтому преждевременно говорить о возможной роли России в урегулировании ситуации, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:53

2023-10-11T12:53

2023-10-11T13:08

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Конфликт в Израиле пока находится в горячей фазе, поэтому преждевременно говорить о возможной роли России в урегулировании ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока преждевременно говорить о роли в урегулировании и последствиях, потому что конфликт находится в стадии горячей войны. Ситуация тревожная, она потенциально очень опасна последствиями, последствиями гуманитарного характера", - сказал Песков журналистам.Он заявил, что нужно остановить и террористические вылазки, нужно остановить непропорциональное использование силы. "Нужно обеспечить минимальные потребности населения в Газе. Дело в том, что сейчас этот район полностью закрыт. И нехватка медикаментов, нехватка мест в госпиталях, нехватка самих госпиталей. Это то, что уже сейчас приводит к очень серьезной гуманитарной проблеме. После того как удастся вывести из фазы горячей войны, тогда уже наступит период поиска путей мирного урегулирования. По крайней мере, пути мирного урегулирования этой проблемы ищутся уже несколько десятилетий, и мы видим, что очень много было допущено ошибок, эта ситуация проистекает из тех ошибок, которые были допущены. Главное, проанализировать эти ошибки и не повторять их в будущем", - подчеркнул Песков.

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, дмитрий песков