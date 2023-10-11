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Говорить о возможности урегулирования в Израиле пока рано, считает Песков - РИА Новости, 11.10.2023
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12:53 11.10.2023 (обновлено: 13:08 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/izrail-1901987946.html
Говорить о возможности урегулирования в Израиле пока рано, считает Песков
Говорить о возможности урегулирования в Израиле пока рано, считает Песков - РИА Новости, 11.10.2023
Говорить о возможности урегулирования в Израиле пока рано, считает Песков
Конфликт в Израиле пока находится в горячей фазе, поэтому преждевременно говорить о возможной роли России в урегулировании ситуации, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:53
2023-10-11T13:08
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Конфликт в Израиле пока находится в горячей фазе, поэтому преждевременно говорить о возможной роли России в урегулировании ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока преждевременно говорить о роли в урегулировании и последствиях, потому что конфликт находится в стадии горячей войны. Ситуация тревожная, она потенциально очень опасна последствиями, последствиями гуманитарного характера", - сказал Песков журналистам.Он заявил, что нужно остановить и террористические вылазки, нужно остановить непропорциональное использование силы. "Нужно обеспечить минимальные потребности населения в Газе. Дело в том, что сейчас этот район полностью закрыт. И нехватка медикаментов, нехватка мест в госпиталях, нехватка самих госпиталей. Это то, что уже сейчас приводит к очень серьезной гуманитарной проблеме. После того как удастся вывести из фазы горячей войны, тогда уже наступит период поиска путей мирного урегулирования. По крайней мере, пути мирного урегулирования этой проблемы ищутся уже несколько десятилетий, и мы видим, что очень много было допущено ошибок, эта ситуация проистекает из тех ошибок, которые были допущены. Главное, проанализировать эти ошибки и не повторять их в будущем", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, дмитрий песков
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Говорить о возможности урегулирования в Израиле пока рано, считает Песков

Песков: конфликт в Израиле в горячей фазе, говорить об урегулировании рано

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСгоревший автомобиль на улице Ашкелона после ракетного обстрела со стороны сектора Газа
Сгоревший автомобиль на улице Ашкелона после ракетного обстрела со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сгоревший автомобиль на улице Ашкелона после ракетного обстрела со стороны сектора Газа
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Конфликт в Израиле пока находится в горячей фазе, поэтому преждевременно говорить о возможной роли России в урегулировании ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока преждевременно говорить о роли в урегулировании и последствиях, потому что конфликт находится в стадии горячей войны. Ситуация тревожная, она потенциально очень опасна последствиями, последствиями гуманитарного характера", - сказал Песков журналистам.
Он заявил, что нужно остановить и террористические вылазки, нужно остановить непропорциональное использование силы. "Нужно обеспечить минимальные потребности населения в Газе. Дело в том, что сейчас этот район полностью закрыт. И нехватка медикаментов, нехватка мест в госпиталях, нехватка самих госпиталей. Это то, что уже сейчас приводит к очень серьезной гуманитарной проблеме. После того как удастся вывести из фазы горячей войны, тогда уже наступит период поиска путей мирного урегулирования. По крайней мере, пути мирного урегулирования этой проблемы ищутся уже несколько десятилетий, и мы видим, что очень много было допущено ошибок, эта ситуация проистекает из тех ошибок, которые были допущены. Главное, проанализировать эти ошибки и не повторять их в будущем", - подчеркнул Песков.
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреРоссияДмитрий Песков
 
 
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