Песков заявил о важности сбалансированного подхода к Израилю и Палестине
Песков: Россия общается и с Израилем, и с Палестиной для урегулирования ситуации
© AP Photo / Ohad ZwigenbergСгоревшие и брошенные автомобили на дороге в Сдероте
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Сгоревшие и брошенные автомобили на дороге в Сдероте
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия находится в диалоге с Израилем и Палестиной, Москве важно сохранить сбалансированный подход, чтобы участвовать в урегулировании конфликта между ними, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кадры с ним опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Для нас важно сохранять сбалансированный подход, оставаться в контакте с двумя сторонами конфликта", — сказал представитель Кремля.
По его словам, Москва должна держать дистанцию, чтобы иметь право участвовать в процессе урегулирования кризиса.
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"Безусловно, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь. Но и нельзя забывать о том, что является предтечей этой ситуации", — отметил Песков.
Обострение палестино-израильского конфликта
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.