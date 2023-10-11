https://ria.ru/20231011/izrail-1901959577.html

Песков заявил о важности сбалансированного подхода к Израилю и Палестине

Песков заявил о важности сбалансированного подхода к Израилю и Палестине - РИА Новости, 11.10.2023

Песков заявил о важности сбалансированного подхода к Израилю и Палестине

Россия находится в диалоге с Израилем и Палестиной, Москве важно сохранить сбалансированный подход, чтобы участвовать в урегулировании конфликта между ними,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:31

2023-10-11T11:31

2023-10-11T12:09

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израиль

палестина

дмитрий песков

павел зарубин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия находится в диалоге с Израилем и Палестиной, Москве важно сохранить сбалансированный подход, чтобы участвовать в урегулировании конфликта между ними, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кадры с ним опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Для нас важно сохранять сбалансированный подход, оставаться в контакте с двумя сторонами конфликта", — сказал представитель Кремля.По его словам, Москва должна держать дистанцию, чтобы иметь право участвовать в процессе урегулирования кризиса."Безусловно, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь. Но и нельзя забывать о том, что является предтечей этой ситуации", — отметил Песков.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, израиль, палестина, дмитрий песков, павел зарубин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире