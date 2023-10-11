https://ria.ru/20231011/izrail-1901934366.html

МИД Израиля заявил о большом количестве пропавших без вести американцев

МИД Израиля заявил о большом количестве пропавших без вести американцев - РИА Новости, 11.10.2023

МИД Израиля заявил о большом количестве пропавших без вести американцев

Большое количество граждан США пропали без вести в результате эскалации в секторе Газа, следует из опубликованной МИД Израиля инфографики. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:25

2023-10-11T10:25

2023-10-11T10:25

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт – РИА Новости. Большое количество граждан США пропали без вести в результате эскалации в секторе Газа, следует из опубликованной МИД Израиля инфографики. МИД опубликовал в соцсети X данные по "иностранным мирным жителям, атакованным ХАМАС". Из инфографики следует, что в результате атак ХАМАС погибли 11 граждан США, "много пропавших без вести". 18 погибших были гражданами Таиланда, еще 11 остаются в заложниках. Также МИД сообщает, что четверо граждан РФ числятся пропавшими без вести, один погиб. Порядка десяти граждан Великобритании пропали без вести, один погиб. Также среди пропавших без вести граждане Аргентины (15), Бразилии (трое), Италии (двое), Ирландии (один), Канады (трое), Колумбии (двое), Панамы (двое), Парагвая (двое), Танзании (двое), ФРГ (несколько), Франции (14), Непала (один), Перу (двое), Филиппин (семеро). В заложниках остаются также граждане Австрии, КНР, Мексики, Франции. Более 20 американцев, по данным властей США, считаются пропавшими в результате палестино-израильского конфликта, заявил в ночь на среду советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он добавил, что у США нет информации, что все пропавшие американцы могут находиться в заложниках. Россия контактирует с Палестиной и выясняет, есть ли среди захваченных в заложники граждане РФ, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил в интервью телеканалу Al-Jazeera, что движение ХАМАС поддерживает контакты с Россией по вопросу израильских пленных, у которых второе гражданство российское. Пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова сказала РИА Новости, что подтвержденной информации о захваченных россиянах пока нет. Представитель ХАМАС Хусам Бадран позже сообщил РИА Новости, что точной информации о гражданстве и количестве пленных нет. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, комментируя заявление ХАМАС, сказал, что посольство в Израиле не располагает информацией о пребывании граждан России в заложниках у движения ХАМАС. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/voennye-1901920546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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