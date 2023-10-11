https://ria.ru/20231011/izrail-1901913577.html

Израиль заявил об уничтожении системы обнаружения самолетов над Газой

Израиль заявил об уничтожении системы обнаружения самолетов над Газой - РИА Новости, 11.10.2023

Израиль заявил об уничтожении системы обнаружения самолетов над Газой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении системы обнаружения самолетов над сектором Газа, которая применялась палестинским движением ХАМАС. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T08:13

2023-10-11T08:13

2023-10-11T08:21

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении системы обнаружения самолетов над сектором Газа, которая применялась палестинским движением ХАМАС."Самолеты Армии обороны Израиля уничтожили продвинутые системы..., разработанные ХАМАС…, которые использовались для обнаружения самолетов над сектором Газа", - говорится в заявлении армии.Отмечается, что у движения была сеть камер по всему сектору Газа."Вчера... израильские ВВС нанесли удар по всем объектам сети и уничтожили способность ХАМАС формировать точную картину неба", - добавил ЦАХАЛ.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900."Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/izrail-1901912306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина