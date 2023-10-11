https://ria.ru/20231011/izrail-1901902463.html
В США предупредили об угрозе разгрома Израиля
В США предупредили об угрозе разгрома Израиля - РИА Новости, 11.10.2023
В США предупредили об угрозе разгрома Израиля
США должны поддерживать Израиль, который при ряде условий может потерпеть поражение, такое мнение выразил бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T04:13
2023-10-11T04:13
2023-10-11T04:16
в мире
израиль
сша
саудовская аравия
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
иран
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. США должны поддерживать Израиль, который при ряде условий может потерпеть поражение, такое мнение выразил бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для 19FortyFive."Без поддержки Америки Израиль будет полностью разбит, если поддерживаемая Ираном "Хезболла" начнет продолжительную кампанию террора в то время, когда Израиль воюет с ХАМАС", — написал он.Аналитик также выразил обеспокоенность тем, что, "потеряв Израиль", США могут проиграть Китаю за влияние на Ближнем Востоке.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
https://ria.ru/20231011/zelenskiy-1901900718.html
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в мире, израиль, сша, саудовская аравия, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иран
В мире, Израиль, США, Саудовская Аравия, Хамас, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Иран
В США предупредили об угрозе разгрома Израиля
19FortyFive: Израилю без поддержки США грозит разгром