https://ria.ru/20231011/izrail-1901902463.html

В США предупредили об угрозе разгрома Израиля

В США предупредили об угрозе разгрома Израиля - РИА Новости, 11.10.2023

В США предупредили об угрозе разгрома Израиля

США должны поддерживать Израиль, который при ряде условий может потерпеть поражение, такое мнение выразил бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T04:13

2023-10-11T04:13

2023-10-11T04:16

в мире

израиль

сша

саудовская аравия

хамас

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

иран

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. США должны поддерживать Израиль, который при ряде условий может потерпеть поражение, такое мнение выразил бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для 19FortyFive."Без поддержки Америки Израиль будет полностью разбит, если поддерживаемая Ираном "Хезболла" начнет продолжительную кампанию террора в то время, когда Израиль воюет с ХАМАС", — написал он.Аналитик также выразил обеспокоенность тем, что, "потеряв Израиль", США могут проиграть Китаю за влияние на Ближнем Востоке.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

https://ria.ru/20231011/zelenskiy-1901900718.html

https://ria.ru/20231011/uchenyy-1901895557.html

израиль

сша

саудовская аравия

иран

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в мире, израиль, сша, саудовская аравия, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иран