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Израиль заявил о поражении более чем 70 целей в секторе Газа - РИА Новости, 11.10.2023
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02:05 11.10.2023 (обновлено: 02:09 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/izrail-1901898092.html
Израиль заявил о поражении более чем 70 целей в секторе Газа
Израиль заявил о поражении более чем 70 целей в секторе Газа - РИА Новости, 11.10.2023
Израиль заявил о поражении более чем 70 целей в секторе Газа
Израиль нанес удары по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффаха в секторе Газа, оттуда идет "большое количество терактов против Израиля", заявила Армия... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T02:05
2023-10-11T02:09
израиль
в мире
украинский демократический альянс за реформы (удар)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
хамас
оон
сергей лавров
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Израиль нанес удары по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффаха в секторе Газа, оттуда идет "большое количество терактов против Израиля", заявила Армия обороны Израиля."Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффа. Район Дарадж-Туффа используется террористической организацией ХАМАС в качестве террористического центра, откуда идет большое количество терактов против Израиля", - говорится в сообщении.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900."Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/pogibshie-1901883699.html
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израиль, в мире, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, хамас, оон, сергей лавров, сша, палестина
Израиль, В мире, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Сергей Лавров, США, Палестина
Израиль заявил о поражении более чем 70 целей в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил о поражении более чем 70 целей в районе Дарадж-Туффаха в Газе

© AP Photo / Hatem AliДым от взрыва, вызванного израильским авиаударом в городе Газа
Дым от взрыва, вызванного израильским авиаударом в городе Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Дым от взрыва, вызванного израильским авиаударом в городе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Израиль нанес удары по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффаха в секторе Газа, оттуда идет "большое количество терактов против Израиля", заявила Армия обороны Израиля.
«
"Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффа. Район Дарадж-Туффа используется террористической организацией ХАМАС в качестве террористического центра, откуда идет большое количество терактов против Израиля", - говорится в сообщении.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 900
Вчера, 22:23
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Руины в городе Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
СМИ: Израиль готовится к многомесячной наземной кампании в секторе Газа
Вчера, 23:35
 
ИзраильВ миреУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин НетаньяхуХамасООНСергей ЛавровСШАПалестина
 
 
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