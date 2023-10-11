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Россия оставит за собой право на ядерные испытания при подобных шагах США - РИА Новости, 11.10.2023
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18:17 11.10.2023 (обновлено: 19:25 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/ispytaniya-1902101001.html
Россия оставит за собой право на ядерные испытания при подобных шагах США
Россия оставит за собой право на ядерные испытания при подобных шагах США - РИА Новости, 11.10.2023
Россия оставит за собой право на ядерные испытания при подобных шагах США
Москва может возобновить ядерные испытания, но только в ответ на аналогичные действия Вашингтона, сообщила член российской делегации на переговорах в Вене по... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:17
2023-10-11T19:25
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ВЕНА, 11 окт — РИА Новости. Москва может возобновить ядерные испытания, но только в ответ на аналогичные действия Вашингтона, сообщила член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.&quot;Как сегодня уже упоминалось, мы также прорабатываем вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), чтобы зеркально уравнять наши позиции с США, которые его до сих пор не ратифицировали. В случае дератификации ДВЗЯИ оставляем за собой право возобновить ядерные испытания, подчеркиваю, исключительно в ответ на аналогичные действия Вашингтона&quot;, — сказала она на 1047-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.В понедельник Совет Думы по предложению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина поручил комитету по международным делам совместно с МИД и другими ведомствами проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ.В свою очередь, исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний Роберт Флойд выразил беспокойство из-за действий Москвы. Он также попросил о встрече с "ключевыми руководителями" в России. Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний подписали в 1996 году, Россия ратифицировала его в 2000-м. Некоторые страны, в том числе США и Китай, до сих пор этого не сделали. Ряд государств, владеющих ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.
https://ria.ru/20231011/magate-1901924313.html
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россия, сша, москва, сергей рябков, обсе, вячеслав володин, госдума рф
Россия, США, Москва, Сергей Рябков, ОБСЕ, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Россия оставит за собой право на ядерные испытания при подобных шагах США

Жданова: РФ оставит за собой право на ядерные испытания при подобные шагах США

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГолубое свечение заряженных частиц, исходящее из активной зоны исследовательского ядерного реактора в учебно-научном центре "Исследовательский ядерный реактор"
Голубое свечение заряженных частиц, исходящее из активной зоны исследовательского ядерного реактора в учебно-научном центре Исследовательский ядерный реактор - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Голубое свечение заряженных частиц, исходящее из активной зоны исследовательского ядерного реактора в учебно-научном центре "Исследовательский ядерный реактор". Архивное фото
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ВЕНА, 11 окт — РИА Новости. Москва может возобновить ядерные испытания, но только в ответ на аналогичные действия Вашингтона, сообщила член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«

"Как сегодня уже упоминалось, мы также прорабатываем вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), чтобы зеркально уравнять наши позиции с США, которые его до сих пор не ратифицировали. В случае дератификации ДВЗЯИ оставляем за собой право возобновить ядерные испытания, подчеркиваю, исключительно в ответ на аналогичные действия Вашингтона", — сказала она на 1047-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

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В свою очередь, исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний Роберт Флойд выразил беспокойство из-за действий Москвы. Он также попросил о встрече с "ключевыми руководителями" в России.
Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний подписали в 1996 году, Россия ратифицировала его в 2000-м. Некоторые страны, в том числе США и Китай, до сих пор этого не сделали. Ряд государств, владеющих ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.
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