https://ria.ru/20231011/isk-1901910274.html

Роспотребнадзор предлагает уменьшить число лиц для подачи группового иска

Роспотребнадзор предлагает уменьшить число лиц для подачи группового иска - РИА Новости, 11.10.2023

Роспотребнадзор предлагает уменьшить число лиц для подачи группового иска

Роспотребнадзор считает, что уменьшение необходимого числа участников коллективного иска о защите прав и законных интересов группы лиц обеспечит доступность... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T07:40

2023-10-11T07:40

2023-10-11T07:40

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор считает, что уменьшение необходимого числа участников коллективного иска о защите прав и законных интересов группы лиц обеспечит доступность правосудия для граждан, говорится в ответе ведомства сенатору Артему Шейкину, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. "Роспотребнадзор считает, что внесение изменения в часть 5 статьи 244.20 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Право на обращение в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц – ред.) в части уменьшения группы лиц (сейчас 20) позволит увеличить число поданных Роспотребнадзором исков в защиту прав и законных интересов группы потребителей, а также обеспечит доступность граждан к правосудию", – говорится в документе за подписью руководителя ведомства Анны Поповой. Сам Шейкин заявил РИА Новости, что число необходимых для подачи коллективного иска лиц можно было бы уменьшить вдвое – до 10 человек. Как отмечал сенатор в письме Поповой (текст также имеется в распоряжении агентства), институт коллективных исков в России не стал массовым с момента появления в 2019 году, а по итогам работы судов в 2021 году доля рассмотренных подобных дел составила 0,003%. На примерах заявлений граждан по фактам утечек данных из различных сервисов можно сделать вывод, что институт коллективных исков "работает неэффективно для защиты интересов пользователей, чьи данные попали в открытый доступ", подчеркнул он. "В связи с участившимися случаями утечек персональных данных граждан РФ, тема совершенствования института коллективных исков становится все более актуальной", - заключил Шейкин.

https://ria.ru/20230214/pravosudie-1851982045.html

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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество