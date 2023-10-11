https://ria.ru/20231011/infrastruktura-1902113911.html

В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры

В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры - РИА Новости, 11.10.2023

В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в городе Никополь в Днепропетровской области на Украине, сообщил в среду глава областной военной администрации Сергей Лысак в... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T19:22

2023-10-11T19:22

2023-10-11T19:22

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в городе Никополь в Днепропетровской области на Украине, сообщил в среду глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале."Поврежден инфраструктурный объект", - написал Лысак в своем Telegram-канале, отметив, что объект находится в Никополе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230926/povrezhdenie-1898627952.html

днепропетровская область

украина

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днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф