https://ria.ru/20231011/infrastruktura-1902113911.html
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры - РИА Новости, 11.10.2023
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в городе Никополь в Днепропетровской области на Украине, сообщил в среду глава областной военной администрации Сергей Лысак в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:22
2023-10-11T19:22
2023-10-11T19:22
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днепропетровская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в городе Никополь в Днепропетровской области на Украине, сообщил в среду глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале."Поврежден инфраструктурный объект", - написал Лысак в своем Telegram-канале, отметив, что объект находится в Никополе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в днепропетровском Никополе