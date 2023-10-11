https://ria.ru/20231011/indiyai-1901935541.html
Россияне стали чаще ездить на отдых в Индию
Россияне стали чаще ездить на отдых в Индию - РИА Новости, 11.10.2023
Россияне стали чаще ездить на отдых в Индию
По данным туроператоров, спрос постепенно восстанавливается, объем продаж достиг 50-60 процентов от допандемийного уровня, сообщает пресс-служба РСТ. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:20
2023-10-11T15:20
2023-10-11T15:20
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. По данным туроператоров, спрос постепенно восстанавливается, объем продаж достиг 50-60 процентов от допандемийного уровня, сообщает пресс-служба РСТ.Генеральный директор компании "Индия-тур" Юрий Бхарат рассказал, что объемы продаж туров на направлении выросли на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В основном едут повторные туристы, новичков крайне мало, хотя именно Индия остается наиболее доступной по стоимости среди стран бассейна Индийского океана. "Пока это 50-60 процентов от прежних допандемийных объемов", – считает эксперт.Руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова оценила спрос на прошлогоднем уровне: востребованы туры в Гоа, есть единичные индивидуальные расчеты экскурсионных программ в Дели."Глубина бронирования составляет месяц. Как правило, туристы летят на две недели, спрашивают отели категории "три звезды". Чаще других с запросами по Индии обращаются жители Москвы и Екатеринбурга, летят "Аэрофлотом" в Гоа и стыковочными рейсами через Дубай", – сообщила она.В компании ITM group рассказали о стабильном росте спроса на Индию c момента открытия направления после пандемии. "Видим большой интерес к экскурсионным программам и их комбинациям с аюрведическими отелями или пляжным отдыхом на Гоа. Популярны и классические маршруты: к примеру, разные вариации Золотого треугольника, и более углубленные варианты – путешествия по штату Раджастан, экскурсии в Мумбае или туры по северу Индии и предгорьям Гималаев", – говорит специалист по направлению Ирина Юрина. Рейсы "Аэрофлота" в Гоа в сочетании с прямыми перелетами в Дели дают хорошую возможность для комбинирования экскурсий и отдыха на море. Кроме того, для перелетов в Индию популярны ближневосточные перевозчики – Air Arabia, Oman Air, Qatar Airways.Цены на туры по Золотому треугольнику стартуют от 460 долларов на человека, перелет оплачивается отдельно, неделя в аюрведическом отеле с лечением обойдется от 670 долларов на человека.Двухнедельный пакет на двоих "все включено" будет стоить 300-350 тысяч рублей в отеле категории "четыре звезды", это без перелета и визы. У Coral Travel тур на шесть ночей в Гоа с размещением "четверке" и завтраками стоит от 33 тысяч рублей.Стоимость билета из Москвы в Дели – от 40 тысяч. Арабские перевозчики предлагают рейсы со стыковками от 70 тысяч рублей. Пятилетняя многоразовая туристическая виза обойдется еще в 30 долларов, она оформляется в течение двух дней.
https://ria.ru/20231011/goa-1901821977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, индия, гоа, дели, аэрофлот, coral travel, air arabia, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Индия, Гоа, Дели, Аэрофлот, Coral Travel, Air Arabia, куда можно лететь, Отдых на море
Россияне стали чаще ездить на отдых в Индию
РСТ: продажи туров в Индию восстановились на 50-60 процентов от уровня 2019 года
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. По данным туроператоров, спрос постепенно восстанавливается, объем продаж достиг 50-60 процентов от допандемийного уровня, сообщает пресс-служба РСТ.
Генеральный директор компании "Индия-тур" Юрий Бхарат рассказал, что объемы продаж туров на направлении выросли на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В основном едут повторные туристы, новичков крайне мало, хотя именно Индия остается наиболее доступной по стоимости среди стран бассейна Индийского океана. "Пока это 50-60 процентов от прежних допандемийных объемов", – считает эксперт.
Руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова оценила спрос на прошлогоднем уровне: востребованы туры в Гоа, есть единичные индивидуальные расчеты экскурсионных программ в Дели.
"Глубина бронирования составляет месяц. Как правило, туристы летят на две недели, спрашивают отели категории "три звезды". Чаще других с запросами по Индии обращаются жители Москвы и Екатеринбурга, летят "Аэрофлотом" в Гоа и стыковочными рейсами через Дубай", – сообщила она.
В компании ITM group рассказали о стабильном росте спроса на Индию c момента открытия направления после пандемии. "Видим большой интерес к экскурсионным программам и их комбинациям с аюрведическими отелями или пляжным отдыхом на Гоа. Популярны и классические маршруты: к примеру, разные вариации Золотого треугольника, и более углубленные варианты – путешествия по штату Раджастан, экскурсии в Мумбае или туры по северу Индии и предгорьям Гималаев", – говорит специалист по направлению Ирина Юрина.
Рейсы "Аэрофлота" в Гоа в сочетании с прямыми перелетами в Дели дают хорошую возможность для комбинирования экскурсий и отдыха на море. Кроме того, для перелетов в Индию популярны ближневосточные перевозчики – Air Arabia, Oman Air, Qatar Airways.
Цены на туры по Золотому треугольнику стартуют от 460 долларов на человека, перелет оплачивается отдельно, неделя в аюрведическом отеле с лечением обойдется от 670 долларов на человека.
Двухнедельный пакет на двоих "все включено" будет стоить 300-350 тысяч рублей в отеле категории "четыре звезды", это без перелета и визы. У Coral Travel тур на шесть ночей в Гоа с размещением "четверке" и завтраками стоит от 33 тысяч рублей.
Стоимость билета из Москвы в Дели – от 40 тысяч. Арабские перевозчики предлагают рейсы со стыковками от 70 тысяч рублей. Пятилетняя многоразовая туристическая виза обойдется еще в 30 долларов, она оформляется в течение двух дней.
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Гоа осенью и зимой