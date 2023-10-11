https://ria.ru/20231011/inditsent-1902113798.html

СМИ: у ядерного центра в израильской Димоне произошел "инцидент"

СМИ: у ядерного центра в израильской Димоне произошел "инцидент" - РИА Новости, 11.10.2023

СМИ: у ядерного центра в израильской Димоне произошел "инцидент"

"Инцидент" произошел в районе центра ядерных исследований в израильской Димоне, пишет газета Jerusalem Post. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T19:21

2023-10-11T19:21

2023-10-11T19:54

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт — РИА Новости. "Инцидент" произошел в районе центра ядерных исследований в израильской Димоне, пишет газета Jerusalem Post."Связанный с безопасностью инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля. Детали инцидента пока не ясны", — говорится в публикации.В Димоне находится Ядерный исследовательский центр с реактором.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 1100.

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль