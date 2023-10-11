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СМИ: у ядерного центра в израильской Димоне произошел "инцидент"
СМИ: у ядерного центра в израильской Димоне произошел "инцидент" - РИА Новости, 11.10.2023
СМИ: у ядерного центра в израильской Димоне произошел "инцидент"
"Инцидент" произошел в районе центра ядерных исследований в израильской Димоне, пишет газета Jerusalem Post. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:21
2023-10-11T19:21
2023-10-11T19:54
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт — РИА Новости. "Инцидент" произошел в районе центра ядерных исследований в израильской Димоне, пишет газета Jerusalem Post."Связанный с безопасностью инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля. Детали инцидента пока не ясны", — говорится в публикации.В Димоне находится Ядерный исследовательский центр с реактором.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 1100.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
СМИ: у ядерного центра в израильской Димоне произошел "инцидент"
Jerusalem Post: в районе ядерного центра в израильской Димоне произошел инцидент
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт — РИА Новости.
"Инцидент" произошел в районе центра ядерных исследований в израильской Димоне, пишет газета Jerusalem Post.
«
"Связанный с безопасностью инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля
. Детали инцидента пока не ясны", — говорится в публикации.
В Димоне находится Ядерный исследовательский центр с реактором.
Обострение палестино-израильского конфликта
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
В ЦАХАЛ заявили о проникновении в воздушное пространство Израиля из Ливана
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.
По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 1100.