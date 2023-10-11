https://ria.ru/20231011/ikao-1901967895.html

Россия обратилась в ИКАО из-за нарушения странами Чикагской конвенции

Россия обратилась в ИКАО из-за нарушения странами Чикагской конвенции - РИА Новости, 11.10.2023

Россия обратилась в ИКАО из-за нарушения странами Чикагской конвенции

Россия обратилась в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с заявлением о нарушении 37 странами положений Чикагской конвенции, надеется на... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:51

2023-10-11T11:51

2023-10-11T11:51

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

международная организация гражданской авиации

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия обратилась в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с заявлением о нарушении 37 странами положений Чикагской конвенции, надеется на эффективную и беспристрастную оценку ситуации, заявили в МИД России. "Десятого октября Российская Федерация в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция) обратилась в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с заявлением о нарушении положений Чикагской конвенции. Ответчиками выступают 37 государств: все члены Евросоюза, США, Канада, Великобритания, Албания, Исландия, Монако, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария", - говорится в сообщении МИД РФ. Как уточнили в дипведомстве, поводом для обращения стало беспрецедентное давление западных стран в отношении Москвы, в частности "речь идет о запрете на использование воздушного пространства для воздушных судов российских авиапредприятий, запрете на поставку воздушных судов и запчастей к ним, запрете на техническое обслуживание и предоставление услуг страхования воздушных судов, задержании воздушных судов за рубежом, ограничении доступа к метеорологической информации для аэронавигации". "Российская Федерация как одна из ведущих авиационных держав твердо намерена добиваться прекращения всех указанных нарушений положений Чикагской конвенции посредством механизмов ИКАО по разрешению разногласий. Рассчитываем, что Совет ИКАО эффективно и беспристрастно среагирует на ситуацию в условиях беспрецедентно масштабного игнорирования ответчиками своих международно-правовых обязательств", - отметили в МИД РФ.

https://ria.ru/20230127/aviatsiya-1847642513.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), международная организация гражданской авиации, россия