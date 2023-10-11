Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана заявил о готовности направить гумпомощь Палестине - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/gumpomosch-1902111093.html
Глава МИД Ирана заявил о готовности направить гумпомощь Палестине
Глава МИД Ирана заявил о готовности направить гумпомощь Палестине - РИА Новости, 11.10.2023
Глава МИД Ирана заявил о готовности направить гумпомощь Палестине
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем о готовности своей страны направить... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:06
2023-10-11T19:06
в мире
израиль
иран
палестина
антониу гутерреш
хосейн амир абдоллахиан
джон кирби
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901478279_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_9af46946dcd5d3f481ee6485dd67821d.jpg
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем о готовности своей страны направить гуманитарную помощь Палестине, передает внешнеполитическое ведомство Ирана. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Объявляя о готовности Ирана направить гуманитарную помощь в Газу, глава дипломатического аппарата нашей страны заявил: "Мы ожидаем, что Организация Объединенных Наций незамедлительно примет срочные меры по отправке воды, продовольствия и гуманитарных грузов в Газу", – говорится в заявлении иранского МИД. Глава МИД Ирана подчеркнул, что "произошедшее на оккупированных территориях (в Палестине – ред.) является полностью палестинской инициативой", вновь отрицая возможность причастности Ирана к резонансным атакам палестинского движения ХАМАС на Израиль, о чем в последние два дня неоднократно писали в американских СМИ. Сам Тегеран вовлеченность в эти события официально отвергает. Между тем, накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Иран хоть и является, по мнению Вашингтона, многолетним партнером и спонсором ХАМАС, однако конкретных доказательств причастности страны к атакам на Израиль у США нет. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/khamas-1902108980.html
https://ria.ru/20231011/pogibshie-1902107932.html
израиль
иран
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901478279_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_40e0cc9aaa4dd2c48141af517ff2a807.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, палестина, антониу гутерреш, хосейн амир абдоллахиан, джон кирби, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Палестина, Антониу Гутерреш, Хосейн Амир Абдоллахиан, Джон Кирби, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Ирана заявил о готовности направить гумпомощь Палестине

Глава МИД Ирана: страна готова направить гумпомощь Палестине

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия израильских ударов в Газе
Последствия израильских ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия израильских ударов в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем о готовности своей страны направить гуманитарную помощь Палестине, передает внешнеполитическое ведомство Ирана.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Швейцария хочет классифицировать ХАМАС как террористическую организацию
Вчера, 18:57
«
"Объявляя о готовности Ирана направить гуманитарную помощь в Газу, глава дипломатического аппарата нашей страны заявил: "Мы ожидаем, что Организация Объединенных Наций незамедлительно примет срочные меры по отправке воды, продовольствия и гуманитарных грузов в Газу", – говорится в заявлении иранского МИД.
Глава МИД Ирана подчеркнул, что "произошедшее на оккупированных территориях (в Палестине – ред.) является полностью палестинской инициативой", вновь отрицая возможность причастности Ирана к резонансным атакам палестинского движения ХАМАС на Израиль, о чем в последние два дня неоднократно писали в американских СМИ. Сам Тегеран вовлеченность в эти события официально отвергает. Между тем, накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Иран хоть и является, по мнению Вашингтона, многолетним партнером и спонсором ХАМАС, однако конкретных доказательств причастности страны к атакам на Израиль у США нет.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 1100
Вчера, 18:54
 
В миреИзраильИранПалестинаАнтониу ГутеррешХосейн Амир АбдоллахианДжон КирбиХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала