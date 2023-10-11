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Глава МИД Ирана заявил о готовности направить гумпомощь Палестине

Глава МИД Ирана заявил о готовности направить гумпомощь Палестине - РИА Новости, 11.10.2023

Глава МИД Ирана заявил о готовности направить гумпомощь Палестине

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем о готовности своей страны направить... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T19:06

2023-10-11T19:06

2023-10-11T19:06

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем о готовности своей страны направить гуманитарную помощь Палестине, передает внешнеполитическое ведомство Ирана. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Объявляя о готовности Ирана направить гуманитарную помощь в Газу, глава дипломатического аппарата нашей страны заявил: "Мы ожидаем, что Организация Объединенных Наций незамедлительно примет срочные меры по отправке воды, продовольствия и гуманитарных грузов в Газу", – говорится в заявлении иранского МИД. Глава МИД Ирана подчеркнул, что "произошедшее на оккупированных территориях (в Палестине – ред.) является полностью палестинской инициативой", вновь отрицая возможность причастности Ирана к резонансным атакам палестинского движения ХАМАС на Израиль, о чем в последние два дня неоднократно писали в американских СМИ. Сам Тегеран вовлеченность в эти события официально отвергает. Между тем, накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Иран хоть и является, по мнению Вашингтона, многолетним партнером и спонсором ХАМАС, однако конкретных доказательств причастности страны к атакам на Израиль у США нет. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/khamas-1902108980.html

https://ria.ru/20231011/pogibshie-1902107932.html

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в мире, израиль, иран, палестина, антониу гутерреш, хосейн амир абдоллахиан, джон кирби, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году