Глава МИД Ирана заявил о готовности направить гумпомощь Палестине
Глава МИД Ирана: страна готова направить гумпомощь Палестине
© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия израильских ударов в Газе
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия израильских ударов в Газе. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем о готовности своей страны направить гуманитарную помощь Палестине, передает внешнеполитическое ведомство Ирана.
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"Объявляя о готовности Ирана направить гуманитарную помощь в Газу, глава дипломатического аппарата нашей страны заявил: "Мы ожидаем, что Организация Объединенных Наций незамедлительно примет срочные меры по отправке воды, продовольствия и гуманитарных грузов в Газу", – говорится в заявлении иранского МИД.
Глава МИД Ирана подчеркнул, что "произошедшее на оккупированных территориях (в Палестине – ред.) является полностью палестинской инициативой", вновь отрицая возможность причастности Ирана к резонансным атакам палестинского движения ХАМАС на Израиль, о чем в последние два дня неоднократно писали в американских СМИ. Сам Тегеран вовлеченность в эти события официально отвергает. Между тем, накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Иран хоть и является, по мнению Вашингтона, многолетним партнером и спонсором ХАМАС, однако конкретных доказательств причастности страны к атакам на Израиль у США нет.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.