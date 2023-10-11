https://ria.ru/20231011/grunt-1902110070.html
НАСА показало образцы грунта с астероида Бенну
НАСА показало образцы грунта с астероида Бенну - РИА Новости, 11.10.2023
НАСА показало образцы грунта с астероида Бенну
НАСА впервые показало полученные с астероида Бенну образцы грунта, в них нашли свидетельства наличия воды и углеродов, сообщило ведомство. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:59
2023-10-11T18:59
2023-10-11T19:51
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. НАСА впервые показало полученные с астероида Бенну образцы грунта, в них нашли свидетельства наличия воды и углеродов, сообщило ведомство."Первоначальный анализ показал, что полученные образцы содержат много воды в виде гидратированных глинистых минералов и углерод", - сказал руководитель НАСА Билл Нельсон, впервые представив снимки полученных материалов.Он подчеркнул, что именно эти вещества ученые надеялись обнаружить на Бенну."Это критически важные элементы формирования нашей собственной планеты, и они могут помочь нам определить происхождение элементов, которые могли привести к возникновению жизни", - сказал Нельсон, также сообщив, что полученные образцы также содержат органические молекулы.Образцы грунта астероида Бенну были получены в ходе многолетней миссии зонда OSIRIS-REx. Он стартовал к Бенну в 2016 году, а капсула с образцами собранного с астероида грунта вернулась на Землю лишь в конце сентября 2023 года.Научный руководитель миссии Данте Лоретта сообщил журналистам, что в настоящее время изучают частицы грунта и пыли, сохранившиеся за пределами основной капсулы с собранным материалом. Какой объем грунта удалось доставить на землю, пока неизвестно, но, как предположил Лоретта, он точно превысит заявленные 60 граммов."Вероятно, граммов 250, но точно мы сможем сказать после открытия основной капсулы", - сказал ученый.Согласно планам НАСА, изучение полученных материалов будет продолжаться по меньшей мере два года. Затем около 70% материала останется в распоряжении НАСА для последующего изучения, а часть будет передана музеям, университетам, зарубежным космическим агентствам, сообщили в ведомстве.В НАСА особо подчеркивают научное значение миссии. Как рассказал Лоретта, следы наличия воды на полученных образцах могут пролить свет на возникновение жизни на Земле: "Земля обитаема потому, что у нас есть океаны, озера и реки и дожди, а все потому, что глинистые минералы, подобные тем, что мы увидели на Бенну, попали на Землю 4-4,5 миллиарда лет назад", - сказал ученый."Мы видим то, каким образом вода, соединившись с твердым материалом, в конечном итоге попала на планеты, вероятно, не только на Землю", - отметил Лоретта.Зонд OSIRIS-REx отправился на астероид Бенну в сентябре 2016 года и вышел на его орбиту в декабре 2018 года. Следующие два года ушли на дистанционное изучение астероида и подготовку к операции по взятию грунта, которая была успешно проведена в октябре 2020 года. Возвращение зонда на Землю началось весной 2022 года. Возвращение капсулы прошло штатно, она приземлилась в расчетном месте на полигоне Пентагона неподалеку от Солт-Лейк-Сити в штате Юта.
https://ria.ru/20230717/asteroidy-1884558432.html
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наса, солт-лейк-сити, юта, билл нельсон, министерство обороны сша, сша
Наука, НАСА, Солт-Лейк-Сити, Юта, Билл Нельсон, Министерство обороны США, США
НАСА показало образцы грунта с астероида Бенну
НАСА впервые показало полученные с астероида Бенну образцы грунта
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. НАСА впервые показало полученные с астероида Бенну образцы грунта, в них нашли свидетельства наличия воды и углеродов, сообщило ведомство.
"Первоначальный анализ показал, что полученные образцы содержат много воды в виде гидратированных глинистых минералов и углерод", - сказал руководитель НАСА Билл Нельсон
, впервые представив снимки полученных материалов.
Он подчеркнул, что именно эти вещества ученые надеялись обнаружить на Бенну.
"Это критически важные элементы формирования нашей собственной планеты, и они могут помочь нам определить происхождение элементов, которые могли привести к возникновению жизни", - сказал Нельсон, также сообщив, что полученные образцы также содержат органические молекулы.
Образцы грунта астероида Бенну были получены в ходе многолетней миссии зонда OSIRIS-REx. Он стартовал к Бенну в 2016 году, а капсула с образцами собранного с астероида грунта вернулась на Землю лишь в конце сентября 2023 года.
Научный руководитель миссии Данте Лоретта сообщил журналистам, что в настоящее время изучают частицы грунта и пыли, сохранившиеся за пределами основной капсулы с собранным материалом. Какой объем грунта удалось доставить на землю, пока неизвестно, но, как предположил Лоретта, он точно превысит заявленные 60 граммов.
"Вероятно, граммов 250, но точно мы сможем сказать после открытия основной капсулы", - сказал ученый.
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Согласно планам НАСА, изучение полученных материалов будет продолжаться по меньшей мере два года. Затем около 70% материала останется в распоряжении НАСА для последующего изучения, а часть будет передана музеям, университетам, зарубежным космическим агентствам, сообщили в ведомстве.
В НАСА особо подчеркивают научное значение миссии. Как рассказал Лоретта, следы наличия воды на полученных образцах могут пролить свет на возникновение жизни на Земле: "Земля обитаема потому, что у нас есть океаны, озера и реки и дожди, а все потому, что глинистые минералы, подобные тем, что мы увидели на Бенну, попали на Землю 4-4,5 миллиарда лет назад", - сказал ученый.
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"Мы видим то, каким образом вода, соединившись с твердым материалом, в конечном итоге попала на планеты, вероятно, не только на Землю", - отметил Лоретта.
Зонд OSIRIS-REx отправился на астероид Бенну в сентябре 2016 года и вышел на его орбиту в декабре 2018 года. Следующие два года ушли на дистанционное изучение астероида и подготовку к операции по взятию грунта, которая была успешно проведена в октябре 2020 года. Возвращение зонда на Землю началось весной 2022 года. Возвращение капсулы прошло штатно, она приземлилась в расчетном месте на полигоне Пентагона
неподалеку от Солт-Лейк-Сити
в штате Юта
.
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