https://ria.ru/20231011/grabitel-1902013779.html

На Кубани арестовали мужчину, грабившего аптеки с игрушечным пистолетом

На Кубани арестовали мужчину, грабившего аптеки с игрушечным пистолетом - РИА Новости, 11.10.2023

На Кубани арестовали мужчину, грабившего аптеки с игрушечным пистолетом

Житель Ростовской области, забиравший деньги из касс в аптеках на Кубани, угрожая игрушечными пистолетом, предстанет перед судом за разбой и хранение... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:13

2023-10-11T14:13

2023-10-11T14:13

происшествия

ростовская область

россия

новороссийск

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КРАСНОДАР, 11 окт – РИА Новости. Житель Ростовской области, забиравший деньги из касс в аптеках на Кубани, угрожая игрушечными пистолетом, предстанет перед судом за разбой и хранение наркотиков, сообщила пресс-служба краевого главка МВД РФ. По данным ведомства, 21-летний ростовчанин в маске входил в аптеки Новороссийска и Геленджика, требовал, угрожая "пистолетом", выдать деньги из кассы и забирал наличность. Изъятый пистолет оказался игрушечным. Мужчина оказался ранее судим. Он также хранил для личного употребления около полграмма N-метилэфедрона. "Мужчина заключен под стражу, дело направлено в суд, за разбой и хранение наркотических средств мужчине грозит 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230630/ograblenie-1881390770.html

ростовская область

россия

новороссийск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростовская область, россия, новороссийск