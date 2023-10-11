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На Кубани арестовали мужчину, грабившего аптеки с игрушечным пистолетом
На Кубани арестовали мужчину, грабившего аптеки с игрушечным пистолетом - РИА Новости, 11.10.2023
На Кубани арестовали мужчину, грабившего аптеки с игрушечным пистолетом
Житель Ростовской области, забиравший деньги из касс в аптеках на Кубани, угрожая игрушечными пистолетом, предстанет перед судом за разбой и хранение... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:13
2023-10-11T14:13
2023-10-11T14:13
происшествия
ростовская область
россия
новороссийск
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КРАСНОДАР, 11 окт – РИА Новости. Житель Ростовской области, забиравший деньги из касс в аптеках на Кубани, угрожая игрушечными пистолетом, предстанет перед судом за разбой и хранение наркотиков, сообщила пресс-служба краевого главка МВД РФ. По данным ведомства, 21-летний ростовчанин в маске входил в аптеки Новороссийска и Геленджика, требовал, угрожая "пистолетом", выдать деньги из кассы и забирал наличность. Изъятый пистолет оказался игрушечным. Мужчина оказался ранее судим. Он также хранил для личного употребления около полграмма N-метилэфедрона. "Мужчина заключен под стражу, дело направлено в суд, за разбой и хранение наркотических средств мужчине грозит 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230630/ograblenie-1881390770.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия, новороссийск
Происшествия, Ростовская область, Россия, Новороссийск
На Кубани арестовали мужчину, грабившего аптеки с игрушечным пистолетом
На Кубани мужчину, грабившего аптеки с игрушечным пистолетом, ждет суд за разбой