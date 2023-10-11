https://ria.ru/20231011/gospodderzhka-1902135041.html

Россия отменила господдержку создания промышленной зоны в Египте

Россия отменила господдержку создания промышленной зоны в Египте - РИА Новости, 11.10.2023

Россия отменила господдержку создания промышленной зоны в Египте

Правительство России отменило постановление о господдержке создания Российской промышленной зоны в Египте, соответствующее постановление размещено на сайте... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T21:46

2023-10-11T21:46

2023-10-11T21:51

россия

египет

суэцкий канал

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство России отменило постановление о господдержке создания Российской промышленной зоны в Египте, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Отменить постановление правительства Российской Федерации... "О государственной поддержке создания и обеспечения условий деятельности Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет", - говорится в тексте постановления.

https://ria.ru/20230926/sotrudnichestvo-1898771136.html

россия

египет

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россия, египет, суэцкий канал