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Россия отменила господдержку создания промышленной зоны в Египте - РИА Новости, 11.10.2023
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21:46 11.10.2023 (обновлено: 21:51 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/gospodderzhka-1902135041.html
Россия отменила господдержку создания промышленной зоны в Египте
Россия отменила господдержку создания промышленной зоны в Египте - РИА Новости, 11.10.2023
Россия отменила господдержку создания промышленной зоны в Египте
Правительство России отменило постановление о господдержке создания Российской промышленной зоны в Египте, соответствующее постановление размещено на сайте... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T21:46
2023-10-11T21:51
россия
египет
суэцкий канал
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство России отменило постановление о господдержке создания Российской промышленной зоны в Египте, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Отменить постановление правительства Российской Федерации... "О государственной поддержке создания и обеспечения условий деятельности Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет", - говорится в тексте постановления.
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россия, египет, суэцкий канал
Россия, Египет, Суэцкий канал
Россия отменила господдержку создания промышленной зоны в Египте

Россия отменила постановление о господдержке создания промышленной зоны в Египте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство России отменило постановление о господдержке создания Российской промышленной зоны в Египте, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Отменить постановление правительства Российской Федерации... "О государственной поддержке создания и обеспечения условий деятельности Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет", - говорится в тексте постановления.
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