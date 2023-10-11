https://ria.ru/20231011/gosduma-1901945994.html
В Госдуме предложили отдать деньги от продажи квартиры Зеленского сиротам
В Госдуме предложили отдать деньги от продажи квартиры Зеленского сиротам - РИА Новости, 11.10.2023
В Госдуме предложили отдать деньги от продажи квартиры Зеленского сиротам
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил на деньги, вырученные от продажи апартаментов Владимира Зеленского, купить жилье детям-сиротам в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:03
2023-10-11T11:03
2023-10-11T11:03
общество
владимир зеленский
госдума рф
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил на деньги, вырученные от продажи апартаментов Владимира Зеленского, купить жилье детям-сиротам в новых российских регионах. Ранее сообщалось, что национализированная квартира семьи Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма выставлена на продажу. Аукцион пройдет в электронной форме. Общая площадь квартиры – 119,5 квадратных метров. Начальная стоимость - 24, 6 миллиона рулей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 октября, а сами торги пройдут 30-го. "Считаю, что вырученные деньги от продажи фешенебельных апартаментов семьи нациста Зеленского было бы правильным направить на приобретение в новых российских субъектах квартир детям, оставшихся сиротами из-за террора украинских войск", - сказал Шеремет РИА Новости. При этом, по его словам, Зеленскому не стоит переживать, что в Крыму у него не останется "крыши над головой". "Зеленский должен помнить, что за ним зарезервирована и стоит на брони камера в следственном изоляторе. Так что крышей над головой он будет обеспечен", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20231011/kvartira-1901906235.html
https://ria.ru/20230524/natsionalizatsiya-1873849793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, владимир зеленский, госдума рф, михаил шеремет
Общество, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Михаил Шеремет
В Госдуме предложили отдать деньги от продажи квартиры Зеленского сиротам
В Госдуме предложили отдать деньги от продажи квартиры Зеленского детям-сиротам
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил на деньги, вырученные от продажи апартаментов Владимира Зеленского, купить жилье детям-сиротам в новых российских регионах.
Ранее сообщалось, что национализированная квартира семьи Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма выставлена на продажу. Аукцион пройдет в электронной форме. Общая площадь квартиры – 119,5 квадратных метров. Начальная стоимость - 24, 6 миллиона рулей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 октября, а сами торги пройдут 30-го.
Квартиру семьи Зеленского в Крыму выставили на продажу
"Считаю, что вырученные деньги от продажи фешенебельных апартаментов семьи нациста Зеленского было бы правильным направить на приобретение в новых российских субъектах квартир детям, оставшихся сиротами из-за террора украинских войск", - сказал Шеремет РИА Новости.
При этом, по его словам, Зеленскому не стоит переживать, что в Крыму у него не останется "крыши над головой".
"Зеленский должен помнить, что за ним зарезервирована и стоит на брони камера в следственном изоляторе. Так что крышей над головой он будет обеспечен", - подчеркнул депутат.
Крым национализировал имущество украинских олигархов и квартиру Зеленских