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В Госдуме предложили отдать деньги от продажи квартиры Зеленского сиротам - РИА Новости, 11.10.2023
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11:03 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/gosduma-1901945994.html
В Госдуме предложили отдать деньги от продажи квартиры Зеленского сиротам
В Госдуме предложили отдать деньги от продажи квартиры Зеленского сиротам - РИА Новости, 11.10.2023
В Госдуме предложили отдать деньги от продажи квартиры Зеленского сиротам
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил на деньги, вырученные от продажи апартаментов Владимира Зеленского, купить жилье детям-сиротам в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:03
2023-10-11T11:03
общество
владимир зеленский
госдума рф
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил на деньги, вырученные от продажи апартаментов Владимира Зеленского, купить жилье детям-сиротам в новых российских регионах. Ранее сообщалось, что национализированная квартира семьи Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма выставлена на продажу. Аукцион пройдет в электронной форме. Общая площадь квартиры – 119,5 квадратных метров. Начальная стоимость - 24, 6 миллиона рулей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 октября, а сами торги пройдут 30-го. "Считаю, что вырученные деньги от продажи фешенебельных апартаментов семьи нациста Зеленского было бы правильным направить на приобретение в новых российских субъектах квартир детям, оставшихся сиротами из-за террора украинских войск", - сказал Шеремет РИА Новости. При этом, по его словам, Зеленскому не стоит переживать, что в Крыму у него не останется "крыши над головой". "Зеленский должен помнить, что за ним зарезервирована и стоит на брони камера в следственном изоляторе. Так что крышей над головой он будет обеспечен", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20231011/kvartira-1901906235.html
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общество, владимир зеленский, госдума рф, михаил шеремет
Общество, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Михаил Шеремет
В Госдуме предложили отдать деньги от продажи квартиры Зеленского сиротам

В Госдуме предложили отдать деньги от продажи квартиры Зеленского детям-сиротам

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил на деньги, вырученные от продажи апартаментов Владимира Зеленского, купить жилье детям-сиротам в новых российских регионах.
Ранее сообщалось, что национализированная квартира семьи Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма выставлена на продажу. Аукцион пройдет в электронной форме. Общая площадь квартиры – 119,5 квадратных метров. Начальная стоимость - 24, 6 миллиона рулей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 октября, а сами торги пройдут 30-го.
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Квартиру семьи Зеленского в Крыму выставили на продажу
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"Считаю, что вырученные деньги от продажи фешенебельных апартаментов семьи нациста Зеленского было бы правильным направить на приобретение в новых российских субъектах квартир детям, оставшихся сиротами из-за террора украинских войск", - сказал Шеремет РИА Новости.
При этом, по его словам, Зеленскому не стоит переживать, что в Крыму у него не останется "крыши над головой".
"Зеленский должен помнить, что за ним зарезервирована и стоит на брони камера в следственном изоляторе. Так что крышей над головой он будет обеспечен", - подчеркнул депутат.
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