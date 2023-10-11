https://ria.ru/20231011/gosduma-1901945994.html

В Госдуме предложили отдать деньги от продажи квартиры Зеленского сиротам

В Госдуме предложили отдать деньги от продажи квартиры Зеленского сиротам - РИА Новости, 11.10.2023

В Госдуме предложили отдать деньги от продажи квартиры Зеленского сиротам

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил на деньги, вырученные от продажи апартаментов Владимира Зеленского, купить жилье детям-сиротам в... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:03

2023-10-11T11:03

2023-10-11T11:03

общество

владимир зеленский

госдума рф

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил на деньги, вырученные от продажи апартаментов Владимира Зеленского, купить жилье детям-сиротам в новых российских регионах. Ранее сообщалось, что национализированная квартира семьи Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма выставлена на продажу. Аукцион пройдет в электронной форме. Общая площадь квартиры – 119,5 квадратных метров. Начальная стоимость - 24, 6 миллиона рулей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 октября, а сами торги пройдут 30-го. "Считаю, что вырученные деньги от продажи фешенебельных апартаментов семьи нациста Зеленского было бы правильным направить на приобретение в новых российских субъектах квартир детям, оставшихся сиротами из-за террора украинских войск", - сказал Шеремет РИА Новости. При этом, по его словам, Зеленскому не стоит переживать, что в Крыму у него не останется "крыши над головой". "Зеленский должен помнить, что за ним зарезервирована и стоит на брони камера в следственном изоляторе. Так что крышей над головой он будет обеспечен", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20231011/kvartira-1901906235.html

https://ria.ru/20230524/natsionalizatsiya-1873849793.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир зеленский, госдума рф, михаил шеремет