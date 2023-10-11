https://ria.ru/20231011/gosdolg-1901975905.html

МВФ ожидает роста госдолга России в 2023 году до 21,2 процента ВВП

МВФ ожидает роста госдолга России в 2023 году до 21,2 процента ВВП - РИА Новости, 11.10.2023

МВФ ожидает роста госдолга России в 2023 году до 21,2 процента ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост общего размера государственного долга России в 2023 году до 21,2% ВВП, а в 2024 году - до 21,8% ВВП, следует РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:20

2023-10-11T12:20

2023-10-11T12:20

экономика

россия

мвф

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост общего размера государственного долга России в 2023 году до 21,2% ВВП, а в 2024 году - до 21,8% ВВП, следует из доклада МВФ. Согласно опубликованным в документе данным, после 2024 года размер госдолга РФ начнет последовательно снижаться и в 2028 году составит 18,2% ВВП. За 2022 год МВФ оценил уровень госдолга России в 18,9% ВВП. Объем госдолга России по итогам 2022 года, согласно заключению Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета, составил 14,9% ВВП. В 2023 году, по оценке Минфина, он достигнет 17,6% ВВП. Власти РФ неоднократно подчеркивали, что размер госдолга страны не превысит безопасный уровень в 20% и будет оставаться одним из самых низких в мире. Так, в проекте бюджета РФ на предстоящие три года объем госдолга по итогам 2024 года запланирован на уровне 18,1% ВВП, 2025 года – 18,8% ВВП, 2026 года – 19,8% ВВП.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, мвф