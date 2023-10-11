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Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Гоа осенью и зимой
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Гоа осенью и зимой - РИА Новости, 11.10.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Гоа осенью и зимой
Туроператоры оценили интерес путешественников к зимнему отдыху в Гоа и определили стоимость таких поездок, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T02:00
2023-10-11T02:00
2023-10-11T02:00
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azur air
аэрофлот
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Туроператоры оценили интерес путешественников к зимнему отдыху в Гоа и определили стоимость таких поездок, сообщает АТОР.Этой зимой туроператоры будут предлагать путешествия в популярный у отдыхающих индийский штат только на прямых рейсах "Аэрофлота" из Москвы и Екатеринбурга. В прошлом году туда летали еще и чартеры от AZUR air. Участники рынка говорят, что хорошим спросом пользуются стыковочные маршруты в Гоа на Air Arabia, Oman Air, Qatar Airways.Наиболее выгодный тариф у российского перевозчика. В октябре улететь в Даболим из столицы можно за 71 тысячу рублей за билет в обе стороны. Из Екатеринбурга траты будут на десять тысяч рублей больше. Перелет со стыковкой выйдет как минимум в 79 тысяч рублей.Туроператоры отмечают рост интереса к Гоа, у некоторых – число заявок на 200 процентов превышает прошлогодние. При этом цены на путевки за год выросли примерно на десять процентов, говорят эксперты.Так, в октябре недельный тур с перелетом и проживанием в "трешке" с завтраками можно купить за 146 тысяч рублей на двоих. Добавив от 20 тысяч рублей, отдых можно провести в отеле категории четыре звезды. "Пятерки" – в два раза дороже.Стоимость недельного тура на новогодние каникулы начинается от 250 тысяч рублей на двоих.
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новости - туризм, гоа, екатеринбург, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), azur air, аэрофлот, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Гоа, Екатеринбург, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Azur Air, Аэрофлот, Туризм
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Гоа осенью и зимой
В АТОР рассказали, сколько стоит отдых на Гоа осенью и зимой