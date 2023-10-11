https://ria.ru/20231011/glyukoza-1901996986.html

"Очень тяжелый день": певица Глюкоза сообщила о трагедии в семье

"Очень тяжелый день": певица Глюкоза сообщила о трагедии в семье - РИА Новости, 11.10.2023

"Очень тяжелый день": певица Глюкоза сообщила о трагедии в семье

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) сообщила на своей странице в Instagram*, что не стало ее любимой собаки по кличке Муфтик. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:35

2023-10-11T13:35

2023-10-11T13:43

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) сообщила на своей странице в Instagram*, что не стало ее любимой собаки по кличке Муфтик."Попрощалась с Муфтиком. Очень-очень тяжело расставаться с нашими членами семьи. Сегодня очень тяжелый день", ссказала исполнительница.Глюкоза добавила, что причиной смерти ее питомца стала болезнь, с которой Муфтик мужественно сражался долгое время. "Запомним Муфтика как лучшую собаку и компаньона, – написала знаменитость. – 13 лет абсолютного счастья и безвозмездной любви".В память о собаке певица опубликовала несколько кадров, на которых позирует вместе с Муфтиком. Он, как и Глюкоза, тоже стал настоящей звездой благодаря частым публикациям в соцсетях артистки. В комментариях пользователи выразили соболезнования. "Держитесь. Я знаю, как это больно", "Жалко как. Мягких облачков", "Сердце обливается слезами", – написали подписчики. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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новости шоу-бизнеса, глюкоза (наталья ионова), россия, знаменитости