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"Очень тяжелый день": певица Глюкоза сообщила о трагедии в семье - РИА Новости, 11.10.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:35 11.10.2023 (обновлено: 13:43 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/glyukoza-1901996986.html
"Очень тяжелый день": певица Глюкоза сообщила о трагедии в семье
"Очень тяжелый день": певица Глюкоза сообщила о трагедии в семье - РИА Новости, 11.10.2023
"Очень тяжелый день": певица Глюкоза сообщила о трагедии в семье
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) сообщила на своей странице в Instagram*, что не стало ее любимой собаки по кличке Муфтик. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:35
2023-10-11T13:43
шоубиз
новости шоу-бизнеса
глюкоза (наталья ионова)
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) сообщила на своей странице в Instagram*, что не стало ее любимой собаки по кличке Муфтик.&quot;Попрощалась с Муфтиком. Очень-очень тяжело расставаться с нашими членами семьи. Сегодня очень тяжелый день&quot;, ссказала исполнительница.Глюкоза добавила, что причиной смерти ее питомца стала болезнь, с которой Муфтик мужественно сражался долгое время. "Запомним Муфтика как лучшую собаку и компаньона, – написала знаменитость. – 13 лет абсолютного счастья и безвозмездной любви".В память о собаке певица опубликовала несколько кадров, на которых позирует вместе с Муфтиком. Он, как и Глюкоза, тоже стал настоящей звездой благодаря частым публикациям в соцсетях артистки. В комментариях пользователи выразили соболезнования. "Держитесь. Я знаю, как это больно", "Жалко как. Мягких облачков", "Сердце обливается слезами", – написали подписчики. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, глюкоза (наталья ионова), россия, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Глюкоза (Наталья Ионова), Россия, Знаменитости
"Очень тяжелый день": певица Глюкоза сообщила о трагедии в семье

У Певицы Глюкозы после длительной болезни умерла любимая собака по кличке Муфтик

© Фото : @glukozamusic/InstagramФото из Instagram Глюкозы
Фото из Instagram Глюкозы - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : @glukozamusic/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) сообщила на своей странице в Instagram*, что не стало ее любимой собаки по кличке Муфтик.
© Фото : @glukozamusicСкрин сторис из соцсетей певицы Глюкозы
Скрин сторис из соцсетей певицы Глюкозы - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : @glukozamusic
Скрин сторис из соцсетей певицы Глюкозы
«

"Попрощалась с Муфтиком. Очень-очень тяжело расставаться с нашими членами семьи. Сегодня очень тяжелый день", ссказала исполнительница.

Глюкоза добавила, что причиной смерти ее питомца стала болезнь, с которой Муфтик мужественно сражался долгое время.
© Фото : @glukozamusicСкрин сторис из соцсетей певицы Глюкозы
Скрин сторис из соцсетей певицы Глюкозы - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : @glukozamusic
Скрин сторис из соцсетей певицы Глюкозы
«
"Запомним Муфтика как лучшую собаку и компаньона, – написала знаменитость. – 13 лет абсолютного счастья и безвозмездной любви".
В память о собаке певица опубликовала несколько кадров, на которых позирует вместе с Муфтиком. Он, как и Глюкоза, тоже стал настоящей звездой благодаря частым публикациям в соцсетях артистки.
В комментариях пользователи выразили соболезнования. "Держитесь. Я знаю, как это больно", "Жалко как. Мягких облачков", "Сердце обливается слезами", – написали подписчики.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаГлюкоза (Наталья Ионова)РоссияЗнаменитости
 
 
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