https://ria.ru/20231011/gaza-1902026219.html

В ООН заявили о девяти сотрудниках, погибших из-за ударов по сектору Газа

В ООН заявили о девяти сотрудниках, погибших из-за ударов по сектору Газа - РИА Новости, 11.10.2023

В ООН заявили о девяти сотрудниках, погибших из-за ударов по сектору Газа

Агентство ООН по делам палестинских беженцев сообщило, что с субботы девять сотрудников агентства погибли в результате авиаударов по сектору Газа. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:47

2023-10-11T14:47

2023-10-11T14:55

в мире

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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сектор газа

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Агентство ООН по делам палестинских беженцев сообщило, что с субботы девять сотрудников агентства погибли в результате авиаударов по сектору Газа."Девять наших сотрудников были убиты в результате авиаударов в секторе Газа с субботы", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.

https://ria.ru/20231011/zapad-1901987027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, сектор газа