https://ria.ru/20231011/gaz-1902055128.html
Путин не видит здравого объяснения отказа Европы от российского газа
Путин не видит здравого объяснения отказа Европы от российского газа - РИА Новости, 11.10.2023
Путин не видит здравого объяснения отказа Европы от российского газа
Здравого объяснения отказа Европы от поставок российского газа не существует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:14
2023-10-11T16:14
2023-10-11T16:27
европа
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Здравого объяснения отказа Европы от поставок российского газа не существует, заявил президент России Владимир Путин."Зачем нужно некоторым экономикам Европы себя так вести, в том числе экономике Германии - здравого объяснения не существует", - сказал Путин, комментируя отказ Европы от поставок российского газа на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
https://ria.ru/20231011/putin-1902051399.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, владимир путин, экономика
Европа, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Владимир Путин, Экономика
Путин не видит здравого объяснения отказа Европы от российского газа
Путин: здравого объяснения отказа Европы от поставок российского газа нет