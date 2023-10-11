https://ria.ru/20231011/gaz-1902055128.html

Путин не видит здравого объяснения отказа Европы от российского газа

Путин не видит здравого объяснения отказа Европы от российского газа - РИА Новости, 11.10.2023

Путин не видит здравого объяснения отказа Европы от российского газа

Здравого объяснения отказа Европы от поставок российского газа не существует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:14

2023-10-11T16:14

2023-10-11T16:27

европа

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Здравого объяснения отказа Европы от поставок российского газа не существует, заявил президент России Владимир Путин."Зачем нужно некоторым экономикам Европы себя так вести, в том числе экономике Германии - здравого объяснения не существует", - сказал Путин, комментируя отказ Европы от поставок российского газа на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".

https://ria.ru/20231011/putin-1902051399.html

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

европа, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, владимир путин, экономика