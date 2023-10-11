Рейтинг@Mail.ru
Путин не видит здравого объяснения отказа Европы от российского газа - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 11.10.2023 (обновлено: 16:27 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/gaz-1902055128.html
Путин не видит здравого объяснения отказа Европы от российского газа
Путин не видит здравого объяснения отказа Европы от российского газа - РИА Новости, 11.10.2023
Путин не видит здравого объяснения отказа Европы от российского газа
Здравого объяснения отказа Европы от поставок российского газа не существует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:14
2023-10-11T16:27
европа
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902053772_0:95:3071:1822_1920x0_80_0_0_1db2c3555d4b77d9308e5934e3b48dde.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Здравого объяснения отказа Европы от поставок российского газа не существует, заявил президент России Владимир Путин."Зачем нужно некоторым экономикам Европы себя так вести, в том числе экономике Германии - здравого объяснения не существует", - сказал Путин, комментируя отказ Европы от поставок российского газа на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
https://ria.ru/20231011/putin-1902051399.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902053772_19:0:2748:2047_1920x0_80_0_0_7b751b148c2925d34998b2119a9c09e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, владимир путин, экономика
Европа, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Владимир Путин, Экономика
Путин не видит здравого объяснения отказа Европы от российского газа

Путин: здравого объяснения отказа Европы от поставок российского газа нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Здравого объяснения отказа Европы от поставок российского газа не существует, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Зачем нужно некоторым экономикам Европы себя так вести, в том числе экономике Германии - здравого объяснения не существует", - сказал Путин, комментируя отказ Европы от поставок российского газа на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
На Западе сами перекрывают газопроводы, заявил Путин
Вчера, 16:01
 
ЕвропаФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023Владимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала