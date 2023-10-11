https://ria.ru/20231011/gaz-1902040325.html
Путин: в Европе и Северной Америке не будет спроса на газ к 2050 году
Путин: в Европе и Северной Америке не будет спроса на газ к 2050 году - РИА Новости, 11.10.2023
Путин: в Европе и Северной Америке не будет спроса на газ к 2050 году
Спрос на природный газ к 2050 году вырастет во всех регионах мира кроме Северной Америки и Европы, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:30
2023-10-11T15:30
2023-10-11T15:30
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Спрос на природный газ к 2050 году вырастет во всех регионах мира кроме Северной Америки и Европы, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии РЭН. "По оценкам экспертов, на горизонте до 2050 года спрос на природный газ вырастет во всех регионах мира кроме Северной Америки и Европы. При этом доля Европы в мировом спросе снизится более чем вдвое - до 5%. Доля Азии кстати напротив вырастет в 1,5 раза - с 21% до 30%", - сообщил Путин.
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европа, экономика, северная америка, россия, владимир путин
Европа, Экономика, Северная Америка, Россия, Владимир Путин
Путин: в Европе и Северной Америке не будет спроса на газ к 2050 году
Путин: спрос на газ к 2050 году вырастет везде кроме Европы и Северной Америки