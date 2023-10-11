https://ria.ru/20231011/gaz-1902040325.html

Путин: в Европе и Северной Америке не будет спроса на газ к 2050 году

Путин: в Европе и Северной Америке не будет спроса на газ к 2050 году - РИА Новости, 11.10.2023

Путин: в Европе и Северной Америке не будет спроса на газ к 2050 году

Спрос на природный газ к 2050 году вырастет во всех регионах мира кроме Северной Америки и Европы, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:30

2023-10-11T15:30

2023-10-11T15:30

европа

экономика

северная америка

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Спрос на природный газ к 2050 году вырастет во всех регионах мира кроме Северной Америки и Европы, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии РЭН. "По оценкам экспертов, на горизонте до 2050 года спрос на природный газ вырастет во всех регионах мира кроме Северной Америки и Европы. При этом доля Европы в мировом спросе снизится более чем вдвое - до 5%. Доля Азии кстати напротив вырастет в 1,5 раза - с 21% до 30%", - сообщил Путин.

https://ria.ru/20231007/gaz-1901100594.html

европа

северная америка

россия

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европа, экономика, северная америка, россия, владимир путин