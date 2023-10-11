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"Газпром" заявил, что время нефти и газа еще не ушло - РИА Новости, 11.10.2023
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10:32 11.10.2023 (обновлено: 15:11 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/gaz-1901935396.html
"Газпром" заявил, что время нефти и газа еще не ушло
"Газпром" заявил, что время нефти и газа еще не ушло - РИА Новости, 11.10.2023
"Газпром" заявил, что время нефти и газа еще не ушло
Энергетический кризис в мире связан с недостаточным инвестированием в нефтегазовую отрасль, время нефти и газа рано признали окончившимся, сказал член... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:32
2023-10-11T15:11
экономика
цены на нефть
олег аксютин
газпром
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Энергетический кризис в мире связан с недостаточным инвестированием в нефтегазовую отрасль, время нефти и газа рано признали окончившимся, сказал член правления, зампредседателя правления – начальник департамента "Газпрома" Олег Аксютин в ходе выступления на Российской энергетической неделе. "Очень важный вопрос, что эра газа заканчивается. Что является основанием сформировать такую позицию? Есть Международное энергетическое агентство (МЭА), которое занимается вопросом прогнозов, выстраиванием сценариев развития мировой экономики. Наверное, отталкиваясь от тех прогнозов, принимались те или иные решения, в том числе в мировой экономике, прежде всего в Европе", – отметил Аксютин на сессии "Передовые технологии: диалог с лидерами нефтегазового сектора". "Можно ли сегодня серьезно относиться к прогнозам МЭА? Перефразирую профессора Преображенского Михаила Булгакова: "Не читайте западные отчеты", потому что на сегодняшний день назвать их однозначно независимыми и неангажированными достаточно сложно", – добавил он. Аксютин подчеркнул, что представление об окончании эры нефти и газа и необходимости ускорения энергоперехода навязано сценарно: "Эти вещи сценарно навязывались, они сценарно декларировались, говорилось, что это истина в последней инстанции. Соответственно, страны принимали решения в этом направлении". В результате уровень инвестиций в нефтегазовую отрасль за последние два года стал минимальным за последние 15 лет, уточнил спикер. Это, по его словам, послужило основанием кризиса в мировой энергетике. Аксютин назвал его "закономерностью", "недальновидной политикой". "Время нефти и газа рано признали законченным", – сказал он, заключая речь. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231010/tseny-1901794631.html
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экономика, цены на нефть, олег аксютин, газпром, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Цены на нефть, Олег Аксютин, Газпром, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
"Газпром" заявил, что время нефти и газа еще не ушло

Замглавы "Газпрома" Аксютин: время нефти и газа рано признали окончившимся

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Газпрома
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Энергетический кризис в мире связан с недостаточным инвестированием в нефтегазовую отрасль, время нефти и газа рано признали окончившимся, сказал член правления, зампредседателя правления – начальник департамента "Газпрома" Олег Аксютин в ходе выступления на Российской энергетической неделе.
"Очень важный вопрос, что эра газа заканчивается. Что является основанием сформировать такую позицию? Есть Международное энергетическое агентство (МЭА), которое занимается вопросом прогнозов, выстраиванием сценариев развития мировой экономики. Наверное, отталкиваясь от тех прогнозов, принимались те или иные решения, в том числе в мировой экономике, прежде всего в Европе", – отметил Аксютин на сессии "Передовые технологии: диалог с лидерами нефтегазового сектора".
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"Можно ли сегодня серьезно относиться к прогнозам МЭА? Перефразирую профессора Преображенского Михаила Булгакова: "Не читайте западные отчеты", потому что на сегодняшний день назвать их однозначно независимыми и неангажированными достаточно сложно", – добавил он.
Аксютин подчеркнул, что представление об окончании эры нефти и газа и необходимости ускорения энергоперехода навязано сценарно: "Эти вещи сценарно навязывались, они сценарно декларировались, говорилось, что это истина в последней инстанции. Соответственно, страны принимали решения в этом направлении".
В результате уровень инвестиций в нефтегазовую отрасль за последние два года стал минимальным за последние 15 лет, уточнил спикер. Это, по его словам, послужило основанием кризиса в мировой энергетике. Аксютин назвал его "закономерностью", "недальновидной политикой". "Время нефти и газа рано признали законченным", – сказал он, заключая речь.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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