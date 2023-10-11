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Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 11.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:30 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/gaubitsa-1901959115.html
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Херсоном
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 11.10.2023
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Херсоном
Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" в районе Антоновского моста под Херсоном вместе с боекомплектом и расчетом, сообщил РИА... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:30
2023-10-11T11:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 окт - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" в районе Антоновского моста под Херсоном вместе с боекомплектом и расчетом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом в районе населенного пункта Антоновка, потери ВСУ в живой силе: 5 убитых, 2 раненых", - сказал собеседник агентства. По его словам, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, у поселка Кизомыс российские военные уничтожили два 120 -м миномётных расчёта и боекомплект к ним, ликвидированы 5 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20231010/drg-1901758398.html
херсон
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вооруженные силы рф, херсон
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Херсон
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Херсоном

Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ у Антоновского моста под Херсоном

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 окт - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" в районе Антоновского моста под Херсоном вместе с боекомплектом и расчетом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом в районе населенного пункта Антоновка, потери ВСУ в живой силе: 5 убитых, 2 раненых", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, у поселка Кизомыс российские военные уничтожили два 120 -м миномётных расчёта и боекомплект к ним, ликвидированы 5 украинских военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФХерсон
 
 
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