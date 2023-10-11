https://ria.ru/20231011/gaubitsa-1901959115.html

Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Херсоном

Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 11.10.2023

Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Херсоном

Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" в районе Антоновского моста под Херсоном вместе с боекомплектом и расчетом, сообщил РИА... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:30

2023-10-11T11:30

2023-10-11T11:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

херсон

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 окт - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" в районе Антоновского моста под Херсоном вместе с боекомплектом и расчетом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом в районе населенного пункта Антоновка, потери ВСУ в живой силе: 5 убитых, 2 раненых", - сказал собеседник агентства. По его словам, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, у поселка Кизомыс российские военные уничтожили два 120 -м миномётных расчёта и боекомплект к ним, ликвидированы 5 украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20231010/drg-1901758398.html

херсон

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, херсон