Второй фронт против Израиля фактически открыт, уверен профессор
Эксперт JISS Инбар: "Хезболла" фактически открыла второй фронт против Израиля
Боец "Хезболлах". Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" фактически уже открыло второй фронт на севере Израиля, ситуация пока под контролем, но обострение возможно в любой момент, заявил РИА Новости профессор и президент Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) Эфраим Инбар.
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"Второй фронт уже открыт, напряженность на данный момент можно охарактеризовать как низкую, но ситуация может обостриться в любой момент. Израиль пытается сдержать "Хезболла" от активного присоединения к войне", - считает Инбар.
Ранее Ливанское агентство новостей сообщило, что Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана. После этого ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары по северу Израиля. Израильские военные в ответ обстреливали наблюдательные посты "Хезболлах". Израильская армия сообщала о двух погибших солдатах в ходе обстрелов.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 922 человек.
"Бригады Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.