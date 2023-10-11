Рейтинг@Mail.ru
Второй фронт против Израиля фактически открыт, уверен профессор - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:13 11.10.2023 (обновлено: 05:36 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/front-1901891826.html
Второй фронт против Израиля фактически открыт, уверен профессор
Второй фронт против Израиля фактически открыт, уверен профессор - РИА Новости, 11.10.2023
Второй фронт против Израиля фактически открыт, уверен профессор
Ливанское движение "Хезболла" фактически уже открыло второй фронт на севере Израиля, ситуация пока под контролем, но обострение возможно в любой момент, заявил... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T00:13
2023-10-11T05:36
израиль
палестина
ливан
биньямин нетаньяху
сергей лавров
хамас
хезболла
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106599/58/1065995819_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_976de20bcf906915ba919c707c1d0dfe.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" фактически уже открыло второй фронт на севере Израиля, ситуация пока под контролем, но обострение возможно в любой момент, заявил РИА Новости профессор и президент Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) Эфраим Инбар. &quot;Второй фронт уже открыт, напряженность на данный момент можно охарактеризовать как низкую, но ситуация может обостриться в любой момент. Израиль пытается сдержать &quot;Хезболла&quot; от активного присоединения к войне&quot;, - считает Инбар.Ранее Ливанское агентство новостей сообщило, что Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана. После этого ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары по северу Израиля. Израильские военные в ответ обстреливали наблюдательные посты "Хезболлах". Израильская армия сообщала о двух погибших солдатах в ходе обстрелов. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 922 человек. "Бригады Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/operatsiya-1901890747.html
https://ria.ru/20231010/kampaniya-1901889203.html
израиль
палестина
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106599/58/1065995819_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_03f383446edd8bcc2b0c931b3af9ef13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, палестина, ливан, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Второй фронт против Израиля фактически открыт, уверен профессор

Эксперт JISS Инбар: "Хезболла" фактически открыла второй фронт против Израиля

© РИА Новости / Мохаммад АлаеддинБоец "Хезболлах"
Боец Хезболлах - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
Боец "Хезболлах". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" фактически уже открыло второй фронт на севере Израиля, ситуация пока под контролем, но обострение возможно в любой момент, заявил РИА Новости профессор и президент Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) Эфраим Инбар.
«

"Второй фронт уже открыт, напряженность на данный момент можно охарактеризовать как низкую, но ситуация может обостриться в любой момент. Израиль пытается сдержать "Хезболла" от активного присоединения к войне", - считает Инбар.

Ранее Ливанское агентство новостей сообщило, что Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана. После этого ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары по северу Израиля. Израильские военные в ответ обстреливали наблюдательные посты "Хезболлах". Израильская армия сообщала о двух погибших солдатах в ходе обстрелов.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 922 человек.
Дым от взрыва, вызванного израильским авиаударом в городе Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Наземная операция в Газе неизбежна, считает эксперт
Вчера, 23:58
"Бригады Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Руины в городе Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
СМИ: Израиль готовится к многомесячной наземной кампании в секторе Газа
Вчера, 23:35
 
ИзраильПалестинаЛиванБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровХамасХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала