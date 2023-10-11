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Рогозин попросил СК проверить, финансировал ли Фридман украинскую армию - РИА Новости, 11.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:41 11.10.2023 (обновлено: 17:20 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/fridman-1902064659.html
Рогозин попросил СК проверить, финансировал ли Фридман украинскую армию
Рогозин попросил СК проверить, финансировал ли Фридман украинскую армию - РИА Новости, 11.10.2023
Рогозин попросил СК проверить, финансировал ли Фридман украинскую армию
Сенатор от Запорожской области, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что обратился в Следственный комитет с просьбой проверить сообщения... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:41
2023-10-11T17:20
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
безопасность
россия
михаил фридман
дмитрий рогозин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сенатор от Запорожской области, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что обратился в Следственный комитет с просьбой проверить сообщения о якобы имевшем место финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом украинской армии."Подал сегодня. Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью УК", — сказал он. Сенатор уточнил, что направил обращения также в Генпрокуратуру и ФСБ.В понедельник российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас из-за эскалации в регионе поехал в Москву. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возвращение предпринимателя нельзя считать чем-то необычным, так как Фридман — гражданин России и, как и любой россиянин, может уезжать из страны, возвращаться и жить в ней.Ранее Telegram-каналы сообщали, что Фридману может грозить проверка из-за обращения руководителя движения "Армия защитников Отечества" Ивана Отраковского в Генпрокуратуру. Активист предполагает, что бизнесмен якобы финансировал Украину, чтобы снять с себя санкции.
https://ria.ru/20231011/relokanty-1902040953.html
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следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, безопасность, россия, михаил фридман, дмитрий рогозин, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Михаил Фридман, Дмитрий Рогозин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
Рогозин попросил СК проверить, финансировал ли Фридман украинскую армию

Рогозин попросил СК проверить сообщения, что Фридман якобы финансировал ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМихаил Фридман
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Михаил Фридман. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сенатор от Запорожской области, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что обратился в Следственный комитет с просьбой проверить сообщения о якобы имевшем место финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом украинской армии.
«
"Подал сегодня. Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью УК", — сказал он.
Сенатор уточнил, что направил обращения также в Генпрокуратуру и ФСБ.
В понедельник российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас из-за эскалации в регионе поехал в Москву.
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Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возвращение предпринимателя нельзя считать чем-то необычным, так как Фридман — гражданин России и, как и любой россиянин, может уезжать из страны, возвращаться и жить в ней.
Ранее Telegram-каналы сообщали, что Фридману может грозить проверка из-за обращения руководителя движения "Армия защитников Отечества" Ивана Отраковского в Генпрокуратуру. Активист предполагает, что бизнесмен якобы финансировал Украину, чтобы снять с себя санкции.
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Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияМихаил ФридманДмитрий РогозинСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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