https://ria.ru/20231011/fridman-1902064659.html

Рогозин попросил СК проверить, финансировал ли Фридман украинскую армию

Рогозин попросил СК проверить, финансировал ли Фридман украинскую армию - РИА Новости, 11.10.2023

Рогозин попросил СК проверить, финансировал ли Фридман украинскую армию

Сенатор от Запорожской области, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что обратился в Следственный комитет с просьбой проверить сообщения... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:41

2023-10-11T16:41

2023-10-11T17:20

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

безопасность

россия

михаил фридман

дмитрий рогозин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сенатор от Запорожской области, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что обратился в Следственный комитет с просьбой проверить сообщения о якобы имевшем место финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом украинской армии."Подал сегодня. Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью УК", — сказал он. Сенатор уточнил, что направил обращения также в Генпрокуратуру и ФСБ.В понедельник российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас из-за эскалации в регионе поехал в Москву. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возвращение предпринимателя нельзя считать чем-то необычным, так как Фридман — гражданин России и, как и любой россиянин, может уезжать из страны, возвращаться и жить в ней.Ранее Telegram-каналы сообщали, что Фридману может грозить проверка из-за обращения руководителя движения "Армия защитников Отечества" Ивана Отраковского в Генпрокуратуру. Активист предполагает, что бизнесмен якобы финансировал Украину, чтобы снять с себя санкции.

https://ria.ru/20231011/relokanty-1902040953.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, безопасность, россия, михаил фридман, дмитрий рогозин, ситуация в днр и лнр, украина