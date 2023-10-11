https://ria.ru/20231011/fridman-1902064659.html
Рогозин попросил СК проверить, финансировал ли Фридман украинскую армию
Рогозин попросил СК проверить, финансировал ли Фридман украинскую армию - РИА Новости, 11.10.2023
Рогозин попросил СК проверить, финансировал ли Фридман украинскую армию
Сенатор от Запорожской области, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что обратился в Следственный комитет с просьбой проверить сообщения... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:41
2023-10-11T16:41
2023-10-11T17:20
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
безопасность
россия
михаил фридман
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сенатор от Запорожской области, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что обратился в Следственный комитет с просьбой проверить сообщения о якобы имевшем место финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом украинской армии."Подал сегодня. Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью УК", — сказал он. Сенатор уточнил, что направил обращения также в Генпрокуратуру и ФСБ.В понедельник российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас из-за эскалации в регионе поехал в Москву. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возвращение предпринимателя нельзя считать чем-то необычным, так как Фридман — гражданин России и, как и любой россиянин, может уезжать из страны, возвращаться и жить в ней.Ранее Telegram-каналы сообщали, что Фридману может грозить проверка из-за обращения руководителя движения "Армия защитников Отечества" Ивана Отраковского в Генпрокуратуру. Активист предполагает, что бизнесмен якобы финансировал Украину, чтобы снять с себя санкции.
https://ria.ru/20231011/relokanty-1902040953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рогозин попросил СК проверить, финансировал ли Фридман украинскую армию
Рогозин попросил СК проверить сообщения, что Фридман якобы финансировал ВСУ