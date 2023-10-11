https://ria.ru/20231011/fond-1902007781.html
Бельгия будет помогать Украине за счет замороженных российских активов
Бельгия будет помогать Украине за счет замороженных российских активов - РИА Новости, 11.10.2023
Бельгия будет помогать Украине за счет замороженных российских активов
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием доходов от... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:50
2023-10-11T13:50
2023-10-11T14:14
экономика
бельгия
украина
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием доходов от замороженных российских активов.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права"."Мы создадим фонд на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Этот фонд будет финансироваться за счет миллиардов российских активов, которые были заморожены в Бельгии. В Бельгии действует система налогообложения доходов от замороженных активов. Получаемые налоги от доходов должны на 100% передаваться Украине", - сказал де Кроо на совместной пресс-конференции в Брюсселе с Владимиром Зеленским.Он добавил, что Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения прибыли от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.
https://ria.ru/20231004/aktivy-1900474928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бельгия, украина
Экономика, Бельгия, Украина
Бельгия будет помогать Украине за счет замороженных российских активов
Бельгия создаст фонд помощи Украине, используя доход от российских активов
БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием доходов от замороженных российских активов.
После начала спецоперации на Украине ЕС
и страны G7
заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear
- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии
подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
"Мы создадим фонд на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Этот фонд будет финансироваться за счет миллиардов российских активов, которые были заморожены в Бельгии. В Бельгии действует система налогообложения доходов от замороженных активов. Получаемые налоги от доходов должны на 100% передаваться Украине", - сказал де Кроо на совместной пресс-конференции в Брюсселе
с Владимиром Зеленским
.
Он добавил, что Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения прибыли от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.
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