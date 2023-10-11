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ФАС возбудила дело против "Уральской стали" из-за роста цен - РИА Новости, 11.10.2023
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11:33 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/fas-1901960436.html
ФАС возбудила дело против "Уральской стали" из-за роста цен
ФАС возбудила дело против "Уральской стали" из-за роста цен - РИА Новости, 11.10.2023
ФАС возбудила дело против "Уральской стали" из-за роста цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании "Уральская сталь" из-за роста цен на стальную заготовку более чем на 40% с конца... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:33
2023-10-11T11:33
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
уральская сталь
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании "Уральская сталь" из-за роста цен на стальную заготовку более чем на 40% с конца 2022 года, сообщила служба. "Анализ показателей хозяйственной деятельности организации показал, что с конца 2022 года рост цен на заготовку составил более 40% при незначительном изменении себестоимости… Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании "Уральская сталь", - сказано в сообщении. В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, добавляет ФАС.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), уральская сталь
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Уральская Сталь
ФАС возбудила дело против "Уральской стали" из-за роста цен

ФАС возбудила дело против "Уральской стали" из-за роста цен на заготовки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабочий у коксовой батареи на металлургическом заводе "Уральская сталь" в Новотроицке Оренбургской области
Рабочий у коксовой батареи на металлургическом заводе Уральская сталь в Новотроицке Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Рабочий у коксовой батареи на металлургическом заводе "Уральская сталь" в Новотроицке Оренбургской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании "Уральская сталь" из-за роста цен на стальную заготовку более чем на 40% с конца 2022 года, сообщила служба.
"Анализ показателей хозяйственной деятельности организации показал, что с конца 2022 года рост цен на заготовку составил более 40% при незначительном изменении себестоимости… Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании "Уральская сталь", - сказано в сообщении.
В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, добавляет ФАС.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Уральская Сталь
 
 
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