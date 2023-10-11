https://ria.ru/20231011/fas-1901960436.html
ФАС возбудила дело против "Уральской стали" из-за роста цен
ФАС возбудила дело против "Уральской стали" из-за роста цен - РИА Новости, 11.10.2023
ФАС возбудила дело против "Уральской стали" из-за роста цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании "Уральская сталь" из-за роста цен на стальную заготовку более чем на 40% с конца... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:33
2023-10-11T11:33
2023-10-11T11:33
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
уральская сталь
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании "Уральская сталь" из-за роста цен на стальную заготовку более чем на 40% с конца 2022 года, сообщила служба. "Анализ показателей хозяйственной деятельности организации показал, что с конца 2022 года рост цен на заготовку составил более 40% при незначительном изменении себестоимости… Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании "Уральская сталь", - сказано в сообщении. В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, добавляет ФАС.
https://ria.ru/20231004/toplivo-1900554692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), уральская сталь
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Уральская Сталь
ФАС возбудила дело против "Уральской стали" из-за роста цен
ФАС возбудила дело против "Уральской стали" из-за роста цен на заготовки