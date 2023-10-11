https://ria.ru/20231011/f-16-1901924481.html

Бельгия поставит Украине несколько F-16

Бельгия поставит Украине несколько F-16 - РИА Новости, 11.10.2023

Бельгия поставит Украине несколько F-16

Бельгия поставит Украине "несколько" F-16 начиная с 2025 года, подтвердила глава Минобороны королевства Людивин Дедондер, об этом сообщило радио RTL. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T09:43

2023-10-11T09:43

2023-10-11T10:40

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Бельгия поставит Украине "несколько" F-16 начиная с 2025 года, подтвердила глава Минобороны королевства Людивин Дедондер, об этом сообщило радио RTL."Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер объявила, что с 2025 года на Украину будет направлено несколько бельгийских F-16, в зависимости от наращивания собственного нового потенциала F-35", — уточнили в материале.По словам министра, Бельгия также продолжит подготовку украинских пилотов.В сентябре вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал сообщил, что Бельгия, ранее заявлявшая о невозможности поставок своих истребителей F-16 Украине, все-таки изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров.Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя передачу ВСУ западных истребителей, ранее заявлял, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20230829/f-16-1892991296.html

https://ria.ru/20230915/bronetransporter-1896585992.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бельгия, украина, f-16