Бельгия поставит Украине несколько F-16
Минобороны Бельгии подтвердило, что поставит Украине несколько самолетов F-16
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Bailee DarbasieИстребитель F-16 ВВС Бельгии
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Bailee Darbasie
Истребитель F-16 ВВС Бельгии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Бельгия поставит Украине "несколько" F-16 начиная с 2025 года, подтвердила глава Минобороны королевства Людивин Дедондер, об этом сообщило радио RTL.
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"Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер объявила, что с 2025 года на Украину будет направлено несколько бельгийских F-16, в зависимости от наращивания собственного нового потенциала F-35", — уточнили в материале.
По словам министра, Бельгия также продолжит подготовку украинских пилотов.
В сентябре вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал сообщил, что Бельгия, ранее заявлявшая о невозможности поставок своих истребителей F-16 Украине, все-таки изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров.
Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя передачу ВСУ западных истребителей, ранее заявлял, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.