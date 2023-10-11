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Бельгия поставит Украине несколько F-16 - РИА Новости, 11.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:43 11.10.2023 (обновлено: 10:40 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/f-16-1901924481.html
Бельгия поставит Украине несколько F-16
Бельгия поставит Украине несколько F-16 - РИА Новости, 11.10.2023
Бельгия поставит Украине несколько F-16
Бельгия поставит Украине "несколько" F-16 начиная с 2025 года, подтвердила глава Минобороны королевства Людивин Дедондер, об этом сообщило радио RTL. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:43
2023-10-11T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
бельгия
украина
f-16
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Бельгия поставит Украине "несколько" F-16 начиная с 2025 года, подтвердила глава Минобороны королевства Людивин Дедондер, об этом сообщило радио RTL.&quot;Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер объявила, что с 2025 года на Украину будет направлено несколько бельгийских F-16, в зависимости от наращивания собственного нового потенциала F-35&quot;, — уточнили в материале.По словам министра, Бельгия также продолжит подготовку украинских пилотов.В сентябре вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал сообщил, что Бельгия, ранее заявлявшая о невозможности поставок своих истребителей F-16 Украине, все-таки изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров.Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя передачу ВСУ западных истребителей, ранее заявлял, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20230829/f-16-1892991296.html
https://ria.ru/20230915/bronetransporter-1896585992.html
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в мире, бельгия, украина, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бельгия, Украина, F-16
Бельгия поставит Украине несколько F-16

Минобороны Бельгии подтвердило, что поставит Украине несколько самолетов F-16

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Bailee DarbasieИстребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Bailee Darbasie
Истребитель F-16 ВВС Бельгии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Бельгия поставит Украине "несколько" F-16 начиная с 2025 года, подтвердила глава Минобороны королевства Людивин Дедондер, об этом сообщило радио RTL.
«

"Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер объявила, что с 2025 года на Украину будет направлено несколько бельгийских F-16, в зависимости от наращивания собственного нового потенциала F-35", — уточнили в материале.

По словам министра, Бельгия также продолжит подготовку украинских пилотов.
В сентябре вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал сообщил, что Бельгия, ранее заявлявшая о невозможности поставок своих истребителей F-16 Украине, все-таки изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров.
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Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя передачу ВСУ западных истребителей, ранее заявлял, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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