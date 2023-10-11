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Путин назвал последствия попыток ЕС отказаться от российской энергии - РИА Новости, 11.10.2023
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14:57 11.10.2023 (обновлено: 15:29 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/evrosoyuz-1902030087.html
Путин назвал последствия попыток ЕС отказаться от российской энергии
Путин назвал последствия попыток ЕС отказаться от российской энергии - РИА Новости, 11.10.2023
Путин назвал последствия попыток ЕС отказаться от российской энергии
Страны ЕС пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, в результате вся их экономика находится на нулевой отметке, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:57
2023-10-11T15:29
евросоюз
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Страны ЕС пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, в результате вся их экономика находится на нулевой отметке, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели."Как вы знаете, европейские страны фактически отказались от наших энергоносителей. Ну, не полностью, но пытаются это сделать - отказаться от наших энергоносителей, которые многие годы обеспечивали экономическое и социальное благополучие Евросоюза. Конечно, не 100%, но в том числе это было очень серьезным элементом этого благополучия. Введены ограничения на банковское обслуживание, фрахт, страховку, а также установлены так называемые полотки цен на наши нефть и газ", - сказал Путин.Президент РФ рассказал об эффекте этих решений для самих европейских стран. "Они сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а в результате экономика Евросоюза находится на около нулевой отметке", - подчеркнул Путин."А промышленное производство с марта текущего года и вовсе оказалось в отрицательной зоне - там, как эксперты наши говорят, +0,5% рост в Еврозоне и то за счет Италии и Испании, видимо, не знаю, надо посмотреть, коллеги еще посмотрят, почему у них некоторый рост наблюдается. Недвижимость, видимо, растет, туристический сектор после ковида встает на ноги, а так в целом в промышленности - минус", - отметил он."Вот динамика промышленного производства ЕС в июле текущего года – минус 2,4%, производство энергии – минус 4,7%. За первое полугодие текущего года – минус 5%. Ну, это отражается на доходах населения, реальные располагаемые доходы населения в Еврозоне, в первом квартале текущего года квартал к кварталу 2022-го – минус 1,2%", - сказал Путин. В России, напомнил президент, за этот же период времени – плюс 4,4%, за второй квартал – плюс 5,3%. Это рост реальных располагаемых доходов населения РФ, отметил он."Да, базы разные – это понятно, но тенденции – вот, что важно. Это показатель качества экономической политики, иногда смотришь – прямо удивляешься, что они делают там. Ну, это их выбор", - подчеркнул Путин.
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евросоюз, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, экономика, россия, владимир путин, цены на нефть
Евросоюз, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Экономика, Россия, Владимир Путин, Цены на нефть
Путин назвал последствия попыток ЕС отказаться от российской энергии

Путин: экономика ЕС на нуле из-за попыток отказаться от российской энергии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Страны ЕС пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, в результате вся их экономика находится на нулевой отметке, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
"Как вы знаете, европейские страны фактически отказались от наших энергоносителей. Ну, не полностью, но пытаются это сделать - отказаться от наших энергоносителей, которые многие годы обеспечивали экономическое и социальное благополучие Евросоюза. Конечно, не 100%, но в том числе это было очень серьезным элементом этого благополучия. Введены ограничения на банковское обслуживание, фрахт, страховку, а также установлены так называемые полотки цен на наши нефть и газ", - сказал Путин.
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Президент РФ рассказал об эффекте этих решений для самих европейских стран. "Они сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а в результате экономика Евросоюза находится на около нулевой отметке", - подчеркнул Путин.
"А промышленное производство с марта текущего года и вовсе оказалось в отрицательной зоне - там, как эксперты наши говорят, +0,5% рост в Еврозоне и то за счет Италии и Испании, видимо, не знаю, надо посмотреть, коллеги еще посмотрят, почему у них некоторый рост наблюдается. Недвижимость, видимо, растет, туристический сектор после ковида встает на ноги, а так в целом в промышленности - минус", - отметил он.
"Вот динамика промышленного производства ЕС в июле текущего года – минус 2,4%, производство энергии – минус 4,7%. За первое полугодие текущего года – минус 5%. Ну, это отражается на доходах населения, реальные располагаемые доходы населения в Еврозоне, в первом квартале текущего года квартал к кварталу 2022-го – минус 1,2%", - сказал Путин. В России, напомнил президент, за этот же период времени – плюс 4,4%, за второй квартал – плюс 5,3%. Это рост реальных располагаемых доходов населения РФ, отметил он.
"Да, базы разные – это понятно, но тенденции – вот, что важно. Это показатель качества экономической политики, иногда смотришь – прямо удивляешься, что они делают там. Ну, это их выбор", - подчеркнул Путин.
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