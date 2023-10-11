https://ria.ru/20231011/evrosoyuz-1902030087.html

Путин назвал последствия попыток ЕС отказаться от российской энергии

Путин назвал последствия попыток ЕС отказаться от российской энергии - РИА Новости, 11.10.2023

Путин назвал последствия попыток ЕС отказаться от российской энергии

Страны ЕС пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, в результате вся их экономика находится на нулевой отметке, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:57

2023-10-11T14:57

2023-10-11T15:29

евросоюз

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Страны ЕС пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, в результате вся их экономика находится на нулевой отметке, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели."Как вы знаете, европейские страны фактически отказались от наших энергоносителей. Ну, не полностью, но пытаются это сделать - отказаться от наших энергоносителей, которые многие годы обеспечивали экономическое и социальное благополучие Евросоюза. Конечно, не 100%, но в том числе это было очень серьезным элементом этого благополучия. Введены ограничения на банковское обслуживание, фрахт, страховку, а также установлены так называемые полотки цен на наши нефть и газ", - сказал Путин.Президент РФ рассказал об эффекте этих решений для самих европейских стран. "Они сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а в результате экономика Евросоюза находится на около нулевой отметке", - подчеркнул Путин."А промышленное производство с марта текущего года и вовсе оказалось в отрицательной зоне - там, как эксперты наши говорят, +0,5% рост в Еврозоне и то за счет Италии и Испании, видимо, не знаю, надо посмотреть, коллеги еще посмотрят, почему у них некоторый рост наблюдается. Недвижимость, видимо, растет, туристический сектор после ковида встает на ноги, а так в целом в промышленности - минус", - отметил он."Вот динамика промышленного производства ЕС в июле текущего года – минус 2,4%, производство энергии – минус 4,7%. За первое полугодие текущего года – минус 5%. Ну, это отражается на доходах населения, реальные располагаемые доходы населения в Еврозоне, в первом квартале текущего года квартал к кварталу 2022-го – минус 1,2%", - сказал Путин. В России, напомнил президент, за этот же период времени – плюс 4,4%, за второй квартал – плюс 5,3%. Это рост реальных располагаемых доходов населения РФ, отметил он."Да, базы разные – это понятно, но тенденции – вот, что важно. Это показатель качества экономической политики, иногда смотришь – прямо удивляешься, что они делают там. Ну, это их выбор", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, экономика, россия, владимир путин, цены на нефть