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Корпорация Xerox продала российский бизнес местному руководству
Корпорация Xerox продала российский бизнес местному руководству - РИА Новости, 11.10.2023
Корпорация Xerox продала российский бизнес местному руководству
Корпорация Xerox завершила работу в России, продав российский бизнес местному руководству; ООО "Ксерокс (СНГ)" продолжает работать как независимая организация и РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:45
2023-10-11T15:45
2023-10-11T16:04
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Корпорация Xerox завершила работу в России, продав российский бизнес местному руководству; ООО "Ксерокс (СНГ)" продолжает работать как независимая организация и в ближайшее время сменит название, говорится в сообщении компании."Корпорация Xerox завершила работу в России и продала российский бизнес местному руководству. ООО "Ксерокс (СНГ)" продолжает работать как независимая организация, в ближайшее время сменит наименование и не будет связано с корпорацией Xerox", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате сделки сотрудники компании сохранят свои рабочие места. ООО "Ксерокс (СНГ)" продолжит сервисное обслуживание своих заказчиков, оказание услуг по управлению печатной инфраструктурой и автоматизации бизнес-процессов, а также поставки бумажной продукции и специальных материалов."Наша компания развивается в новых условиях. Мы будем не только осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов, но и запускать в России новые проекты, предлагая клиентам и партнерам самые эффективные решения для цифровой трансформации бизнеса", - прокомментировал президент ООО "Ксерокс (СНГ)" Антон Бородихин.Американская корпорация Xerox, производящая печатающие и цифровые копировальные устройства, в марте 2022 года сообщала, что прекратила поставки продукции в Россию в связи с военной операцией на Украине. Как отмечал главный финансовый директор компании Ксавье Хейсса, как в России, так и на Украине компания имеет отдельные юридические лица и оба представительства не приносят значительных доходов, а Xerox следит за соблюдением всех существующих санкций.
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снг, экономика, россия, украина
СНГ, Экономика, Россия, Украина
Корпорация Xerox продала российский бизнес местному руководству
Xerox продала российский бизнес местному руководству и сменит название
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Корпорация Xerox завершила работу в России, продав российский бизнес местному руководству; ООО "Ксерокс (СНГ)" продолжает работать как независимая организация и в ближайшее время сменит название, говорится в сообщении
компании.
"Корпорация Xerox завершила работу в России и продала российский бизнес местному руководству. ООО "Ксерокс (СНГ)" продолжает работать как независимая организация, в ближайшее время сменит наименование и не будет связано с корпорацией Xerox", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате сделки сотрудники компании сохранят свои рабочие места. ООО "Ксерокс (СНГ)" продолжит сервисное обслуживание своих заказчиков, оказание услуг по управлению печатной инфраструктурой и автоматизации бизнес-процессов, а также поставки бумажной продукции и специальных материалов.
"Наша компания развивается в новых условиях. Мы будем не только осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов, но и запускать в России новые проекты, предлагая клиентам и партнерам самые эффективные решения для цифровой трансформации бизнеса", - прокомментировал президент ООО "Ксерокс (СНГ)" Антон Бородихин.
Американская корпорация Xerox, производящая печатающие и цифровые копировальные устройства, в марте 2022 года сообщала, что прекратила поставки продукции в Россию в связи с военной операцией на Украине
. Как отмечал главный финансовый директор компании Ксавье Хейсса, как в России, так и на Украине компания имеет отдельные юридические лица и оба представительства не приносят значительных доходов, а Xerox следит за соблюдением всех существующих санкций.
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