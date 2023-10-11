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В Энергодаре из-за атаки оказались повреждены линии электропередачи
В Энергодаре из-за атаки оказались повреждены линии электропередачи - РИА Новости, 11.10.2023
В Энергодаре из-за атаки оказались повреждены линии электропередачи
Высоковольтная линия, питающая Энергодар в Запорожской области, повреждена из-за атаки, идет ремонт, сообщили власти города. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:31
2023-10-11T15:31
2023-10-11T15:38
энергодар
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запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Высоковольтная линия, питающая Энергодар в Запорожской области, повреждена из-за атаки, идет ремонт, сообщили власти города."В результате вражеских атак повреждены линии электропередачи (150 кВ), питающие Энергодар и близлежащие населенные пункты", - говорится в Telegram-канале администрации.Ведутся ремонтные работы, ориентировочно электроэнергия будет подана к 17.00 мск.Накануне атака дрона оставила жителей Энергодара без воды.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
энергодар
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энергодар, запорожская область
Энергодар, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
В Энергодаре из-за атаки оказались повреждены линии электропередачи
Власти Энергодара сообщили о повреждении линии электропередачи из-за атаки
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Высоковольтная линия, питающая Энергодар в Запорожской области, повреждена из-за атаки, идет ремонт, сообщили власти города.
"В результате вражеских атак повреждены линии электропередачи (150 кВ), питающие Энергодар и близлежащие населенные пункты", - говорится в Telegram-канале администрации.
Ведутся ремонтные работы, ориентировочно электроэнергия будет подана к 17.00 мск.
Накануне атака дрона оставила жителей Энергодара без воды.
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