https://ria.ru/20231011/energodar-1902041250.html

В Энергодаре из-за атаки оказались повреждены линии электропередачи

В Энергодаре из-за атаки оказались повреждены линии электропередачи - РИА Новости, 11.10.2023

В Энергодаре из-за атаки оказались повреждены линии электропередачи

Высоковольтная линия, питающая Энергодар в Запорожской области, повреждена из-за атаки, идет ремонт, сообщили власти города. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:31

2023-10-11T15:31

2023-10-11T15:38

энергодар

специальная военная операция на украине

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Высоковольтная линия, питающая Энергодар в Запорожской области, повреждена из-за атаки, идет ремонт, сообщили власти города."В результате вражеских атак повреждены линии электропередачи (150 кВ), питающие Энергодар и близлежащие населенные пункты", - говорится в Telegram-канале администрации.Ведутся ремонтные работы, ориентировочно электроэнергия будет подана к 17.00 мск.Накануне атака дрона оставила жителей Энергодара без воды.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

энергодар

запорожская область

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2023

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энергодар, запорожская область