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В Энергодаре из-за атаки оказались повреждены линии электропередачи - РИА Новости, 11.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:31 11.10.2023 (обновлено: 15:38 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/energodar-1902041250.html
В Энергодаре из-за атаки оказались повреждены линии электропередачи
В Энергодаре из-за атаки оказались повреждены линии электропередачи - РИА Новости, 11.10.2023
В Энергодаре из-за атаки оказались повреждены линии электропередачи
Высоковольтная линия, питающая Энергодар в Запорожской области, повреждена из-за атаки, идет ремонт, сообщили власти города. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:31
2023-10-11T15:38
энергодар
специальная военная операция на украине
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Высоковольтная линия, питающая Энергодар в Запорожской области, повреждена из-за атаки, идет ремонт, сообщили власти города."В результате вражеских атак повреждены линии электропередачи (150 кВ), питающие Энергодар и близлежащие населенные пункты", - говорится в Telegram-канале администрации.Ведутся ремонтные работы, ориентировочно электроэнергия будет подана к 17.00 мск.Накануне атака дрона оставила жителей Энергодара без воды.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
энергодар
запорожская область
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энергодар, запорожская область
Энергодар, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
В Энергодаре из-за атаки оказались повреждены линии электропередачи

Власти Энергодара сообщили о повреждении линии электропередачи из-за атаки

© РИА НовостиСтела при въезде в город Энергодар
Стела при въезде в город Энергодар - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости
Стела при въезде в город Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Высоковольтная линия, питающая Энергодар в Запорожской области, повреждена из-за атаки, идет ремонт, сообщили власти города.
"В результате вражеских атак повреждены линии электропередачи (150 кВ), питающие Энергодар и близлежащие населенные пункты", - говорится в Telegram-канале администрации.
Ведутся ремонтные работы, ориентировочно электроэнергия будет подана к 17.00 мск.
Накануне атака дрона оставила жителей Энергодара без воды.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская область
 
 
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