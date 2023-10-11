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Благодаря ЭКО в Подмосковье в 2023 году родилось более 1,3 тысячи малышей - РИА Новости, 11.10.2023
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Новости Подмосковья
 
16:27 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/eko-1902059241.html
Благодаря ЭКО в Подмосковье в 2023 году родилось более 1,3 тысячи малышей
Благодаря ЭКО в Подмосковье в 2023 году родилось более 1,3 тысячи малышей - РИА Новости, 11.10.2023
Благодаря ЭКО в Подмосковье в 2023 году родилось более 1,3 тысячи малышей
С января 2023 года в Подмосковье с помощью экстракорпорального оплодотворения и криопереноса на свет появились более 1,3 тысячи детей. Об этом сообщил телеканал РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:27
2023-10-11T16:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости.С января 2023 года в Подмосковье с помощью экстракорпорального оплодотворения и криопереноса на свет появились более 1,3 тысячи детей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампредседателя правительства области Светлану Стригункову.Проведение ЭКО стало возможным благодаря реализации программы регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национального проекта "Демография". Услугу оказывают бесплатно по полису ОМС. Прежде чем получить ее, нужно оформить специальную квоту."Для жительниц региона процедура проводится по медицинским показаниям бесплатно, в рамках ОМС", – подчеркнула Светлана Стригункова.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Благодаря ЭКО в Подмосковье в 2023 году родилось более 1,3 тысячи малышей

© Fotolia / KadmyУЗИ
УЗИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Fotolia / Kadmy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости.С января 2023 года в Подмосковье с помощью экстракорпорального оплодотворения и криопереноса на свет появились более 1,3 тысячи детей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампредседателя правительства области Светлану Стригункову.
Проведение ЭКО стало возможным благодаря реализации программы регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национального проекта "Демография". Услугу оказывают бесплатно по полису ОМС. Прежде чем получить ее, нужно оформить специальную квоту.
"Для жительниц региона процедура проводится по медицинским показаниям бесплатно, в рамках ОМС", – подчеркнула Светлана Стригункова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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