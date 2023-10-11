https://ria.ru/20231011/dtp-1902039848.html
Под Казанью в ДТП с мусоровозом погиб ребенок
Под Казанью в ДТП с мусоровозом погиб ребенок - РИА Новости, 11.10.2023
Под Казанью в ДТП с мусоровозом погиб ребенок
На трассе под Казанью легковой автомобиль врезался в стоящий на краю проезжей части мусоровоз, погиб девятилетний ребенок, сообщает прокуратура Татарстана в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:28
2023-10-11T15:28
2023-10-11T15:28
происшествия
казань
приволжский район
skoda auto
камаз (завод)
skoda octavia
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КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. На трассе под Казанью легковой автомобиль врезался в стоящий на краю проезжей части мусоровоз, погиб девятилетний ребенок, сообщает прокуратура Татарстана в телеграм-канале ведомства. "Смертельная авария произошла сегодня днем на трассе "Оренбург - Казань". По предварительным данным, автомобиль Skoda врезался в стоящий на краю проезжей части мусоровоз "КамАЗ". От полученных травм скончался девятилетний мальчик - пассажир легковушки", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на место происшествия выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов. Организована процессуальная проверка, ее ход взят на контроль в прокуратуре.
https://ria.ru/20230307/prigovor-1856470471.html
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, приволжский район, skoda auto, камаз (завод), skoda octavia
Происшествия, Казань, Приволжский район, Skoda Auto, КамАЗ (завод), Skoda Octavia
Под Казанью в ДТП с мусоровозом погиб ребенок
Под Казанью легковой автомобиль врезался в мусоровоз, погиб девятилетний ребенок