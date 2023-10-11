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ВСУ за сутки атаковали территорию Белгородской области пятью дронами - РИА Новости, 11.10.2023
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11:01 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/dron-1901945024.html
ВСУ за сутки атаковали территорию Белгородской области пятью дронами
ВСУ за сутки атаковали территорию Белгородской области пятью дронами - РИА Новости, 11.10.2023
ВСУ за сутки атаковали территорию Белгородской области пятью дронами
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области пятью дронами-камикадзе, еще один беспилотник удалось сбить, сообщил... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:01
2023-10-11T11:01
происшествия
белгородская область
украина
валуйский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области пятью дронами-камикадзе, еще один беспилотник удалось сбить, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В среду губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 10 октября. Во вторник со стороны Украины по пяти приграничным муниципалитетам было выпущено 44 боеприпаса, в том числе одно взрывное устройство было сброшено с квадрокоптера. Кроме того, села в Белгородском, Борисовском и Валуйском районах были атакованы пятью дрона-камикадзе, в Шебекинском округе дрон-камикадзе был сбит. По данным главы региона, в результате обстрелов села Поповка Краснояружского района погибли двое мирных жителей. "В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое – установлено 4 прилета. Также село трижды атаковали с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден экскаватор одного из предприятий", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено два артиллерийских снаряда, также село подверглось атаке дрона-камикадзе. В селе Красный Хутор зафиксировано 8 прилетов из артиллерии. В Борисовском районе окраину села Цаповка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, здесь же с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство, уточнил глава области. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал хутор Марьино – установлено 3 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. По МАПП "Шебекино" выпущено 4 минометных снаряда, также над пунктом пропуска сбит дрон-камикадзе", - подчеркнул Гладков. Как ранее заявлял губернатор, при обстреле села Поповка погибли двое мирных жителей. По селу было выпущено 10 артиллерийских снарядов, 4 из которых пришлись на окраину села. Повреждения различной степени получили 4 частных домовладения. Также нарушена система газоснабжения и повреждена ЛЭП. По окраинам сел Репяховка, Демидовка и Теребрено выпущено в сумме 12 артиллерийских снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231011/ukraina-1901938974.html
https://ria.ru/20231010/obstrel-1901783540.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, украина, валуйский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Валуйский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки атаковали территорию Белгородской области пятью дронами

ВСУ за сутки атаковали территорию Белгородской области пятью дронами-камикадзе

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло в окне жилого дома
Разбитое стекло в окне жилого дома - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло в окне жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области пятью дронами-камикадзе, еще один беспилотник удалось сбить, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В среду губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 10 октября. Во вторник со стороны Украины по пяти приграничным муниципалитетам было выпущено 44 боеприпаса, в том числе одно взрывное устройство было сброшено с квадрокоптера. Кроме того, села в Белгородском, Борисовском и Валуйском районах были атакованы пятью дрона-камикадзе, в Шебекинском округе дрон-камикадзе был сбит. По данным главы региона, в результате обстрелов села Поповка Краснояружского района погибли двое мирных жителей.
«
"В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое – установлено 4 прилета. Также село трижды атаковали с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден экскаватор одного из предприятий", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено два артиллерийских снаряда, также село подверглось атаке дрона-камикадзе. В селе Красный Хутор зафиксировано 8 прилетов из артиллерии. В Борисовском районе окраину села Цаповка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, здесь же с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство, уточнил глава области.
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"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал хутор Марьино – установлено 3 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. По МАПП "Шебекино" выпущено 4 минометных снаряда, также над пунктом пропуска сбит дрон-камикадзе", - подчеркнул Гладков.
Как ранее заявлял губернатор, при обстреле села Поповка погибли двое мирных жителей. По селу было выпущено 10 артиллерийских снарядов, 4 из которых пришлись на окраину села. Повреждения различной степени получили 4 частных домовладения. Также нарушена система газоснабжения и повреждена ЛЭП. По окраинам сел Репяховка, Демидовка и Теребрено выпущено в сумме 12 артиллерийских снарядов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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ПроисшествияБелгородская областьУкраинаВалуйский районВячеслав Гладков
 
 
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