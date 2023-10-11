https://ria.ru/20231011/dron-1901945024.html

ВСУ за сутки атаковали территорию Белгородской области пятью дронами

ВСУ за сутки атаковали территорию Белгородской области пятью дронами - РИА Новости, 11.10.2023

ВСУ за сутки атаковали территорию Белгородской области пятью дронами

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области пятью дронами-камикадзе, еще один беспилотник удалось сбить, сообщил... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:01

2023-10-11T11:01

2023-10-11T11:01

происшествия

белгородская область

украина

валуйский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области пятью дронами-камикадзе, еще один беспилотник удалось сбить, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В среду губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 10 октября. Во вторник со стороны Украины по пяти приграничным муниципалитетам было выпущено 44 боеприпаса, в том числе одно взрывное устройство было сброшено с квадрокоптера. Кроме того, села в Белгородском, Борисовском и Валуйском районах были атакованы пятью дрона-камикадзе, в Шебекинском округе дрон-камикадзе был сбит. По данным главы региона, в результате обстрелов села Поповка Краснояружского района погибли двое мирных жителей. "В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое – установлено 4 прилета. Также село трижды атаковали с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден экскаватор одного из предприятий", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено два артиллерийских снаряда, также село подверглось атаке дрона-камикадзе. В селе Красный Хутор зафиксировано 8 прилетов из артиллерии. В Борисовском районе окраину села Цаповка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, здесь же с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство, уточнил глава области. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал хутор Марьино – установлено 3 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. По МАПП "Шебекино" выпущено 4 минометных снаряда, также над пунктом пропуска сбит дрон-камикадзе", - подчеркнул Гладков. Как ранее заявлял губернатор, при обстреле села Поповка погибли двое мирных жителей. По селу было выпущено 10 артиллерийских снарядов, 4 из которых пришлись на окраину села. Повреждения различной степени получили 4 частных домовладения. Также нарушена система газоснабжения и повреждена ЛЭП. По окраинам сел Репяховка, Демидовка и Теребрено выпущено в сумме 12 артиллерийских снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231011/ukraina-1901938974.html

https://ria.ru/20231010/obstrel-1901783540.html

белгородская область

украина

валуйский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, украина, валуйский район, вячеслав гладков