ВСУ за сутки атаковали территорию Белгородской области пятью дронами
ВСУ за сутки атаковали территорию Белгородской области пятью дронами-камикадзе
Разбитое стекло в окне жилого дома. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области пятью дронами-камикадзе, еще один беспилотник удалось сбить, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В среду губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 10 октября. Во вторник со стороны Украины по пяти приграничным муниципалитетам было выпущено 44 боеприпаса, в том числе одно взрывное устройство было сброшено с квадрокоптера. Кроме того, села в Белгородском, Борисовском и Валуйском районах были атакованы пятью дрона-камикадзе, в Шебекинском округе дрон-камикадзе был сбит. По данным главы региона, в результате обстрелов села Поповка Краснояружского района погибли двое мирных жителей.
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"В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое – установлено 4 прилета. Также село трижды атаковали с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден экскаватор одного из предприятий", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено два артиллерийских снаряда, также село подверглось атаке дрона-камикадзе. В селе Красный Хутор зафиксировано 8 прилетов из артиллерии. В Борисовском районе окраину села Цаповка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, здесь же с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство, уточнил глава области.
"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал хутор Марьино – установлено 3 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. По МАПП "Шебекино" выпущено 4 минометных снаряда, также над пунктом пропуска сбит дрон-камикадзе", - подчеркнул Гладков.
Как ранее заявлял губернатор, при обстреле села Поповка погибли двое мирных жителей. По селу было выпущено 10 артиллерийских снарядов, 4 из которых пришлись на окраину села. Повреждения различной степени получили 4 частных домовладения. Также нарушена система газоснабжения и повреждена ЛЭП. По окраинам сел Репяховка, Демидовка и Теребрено выпущено в сумме 12 артиллерийских снарядов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.