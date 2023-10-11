https://ria.ru/20231011/dron-1901943851.html

Украинский дрон атаковал ИК в Брянске, предположительно, с пленными ВСУ

Украинский дрон атаковал ИК в Брянске, предположительно, с пленными ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023

Украинский дрон атаковал ИК в Брянске, предположительно, с пленными ВСУ

Украинский беспилотник ударного типа атаковал здание исправительной колонии в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:55

2023-10-11T10:55

2023-10-11T15:49

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украинский беспилотник ударного типа атаковал здание исправительной колонии в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Сообщение о падении беспилотника ударного типа на территории исправительной колонии № 2 УФСИН России на улице Котовского, 39, поступило в 17:25 мск вторника", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Как сообщали ранее несколько Telegram-каналов, ВСУ дважды за последние три дня атаковали ИК-2, где, предположительно, содержатся украинские военнослужащие и диверсанты.Отмечалось, что атаки проведены с использованием дронов-камикадзе, оснащенных канадской взрывчаткой С4 с металлическими шариками.

https://ria.ru/20230726/elenovka-1886330312.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, брянск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр