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Украинский дрон атаковал ИК в Брянске, предположительно, с пленными ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 11.10.2023 (обновлено: 15:49 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/dron-1901943851.html
Украинский дрон атаковал ИК в Брянске, предположительно, с пленными ВСУ
Украинский дрон атаковал ИК в Брянске, предположительно, с пленными ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023
Украинский дрон атаковал ИК в Брянске, предположительно, с пленными ВСУ
Украинский беспилотник ударного типа атаковал здание исправительной колонии в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:55
2023-10-11T15:49
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
брянск
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украинский беспилотник ударного типа атаковал здание исправительной колонии в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Сообщение о падении беспилотника ударного типа на территории исправительной колонии № 2 УФСИН России на улице Котовского, 39, поступило в 17:25 мск вторника", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Как сообщали ранее несколько Telegram-каналов, ВСУ дважды за последние три дня атаковали ИК-2, где, предположительно, содержатся украинские военнослужащие и диверсанты.Отмечалось, что атаки проведены с использованием дронов-камикадзе, оснащенных канадской взрывчаткой С4 с металлическими шариками.
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происшествия, россия, брянск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Брянск, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский дрон атаковал ИК в Брянске, предположительно, с пленными ВСУ

Украинский дрон атаковал ИК в Брянске, где, предположительно, содержат пленных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Украинский военнопленный. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украинский беспилотник ударного типа атаковал здание исправительной колонии в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Сообщение о падении беспилотника ударного типа на территории исправительной колонии № 2 УФСИН России на улице Котовского, 39, поступило в 17:25 мск вторника", — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Как сообщали ранее несколько Telegram-каналов, ВСУ дважды за последние три дня атаковали ИК-2, где, предположительно, содержатся украинские военнослужащие и диверсанты.
Отмечалось, что атаки проведены с использованием дронов-камикадзе, оснащенных канадской взрывчаткой С4 с металлическими шариками.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБрянскУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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