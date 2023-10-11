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Украинский дрон атаковал ИК в Брянске, предположительно, с пленными ВСУ
Украинский дрон атаковал ИК в Брянске, предположительно, с пленными ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023
Украинский дрон атаковал ИК в Брянске, предположительно, с пленными ВСУ
Украинский беспилотник ударного типа атаковал здание исправительной колонии в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:55
2023-10-11T10:55
2023-10-11T15:49
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украинский беспилотник ударного типа атаковал здание исправительной колонии в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Сообщение о падении беспилотника ударного типа на территории исправительной колонии № 2 УФСИН России на улице Котовского, 39, поступило в 17:25 мск вторника", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Как сообщали ранее несколько Telegram-каналов, ВСУ дважды за последние три дня атаковали ИК-2, где, предположительно, содержатся украинские военнослужащие и диверсанты.Отмечалось, что атаки проведены с использованием дронов-камикадзе, оснащенных канадской взрывчаткой С4 с металлическими шариками.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, брянск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Брянск, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский дрон атаковал ИК в Брянске, предположительно, с пленными ВСУ
Украинский дрон атаковал ИК в Брянске, где, предположительно, содержат пленных
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украинский беспилотник ударного типа атаковал здание исправительной колонии в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Сообщение о падении беспилотника ударного типа на территории исправительной колонии № 2 УФСИН России
на улице Котовского, 39, поступило в 17:25 мск вторника", — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Как сообщали ранее несколько Telegram-каналов, ВСУ дважды за последние три дня атаковали ИК-2, где, предположительно, содержатся украинские военнослужащие и диверсанты.
Отмечалось, что атаки проведены с использованием дронов-камикадзе, оснащенных канадской взрывчаткой С4 с металлическими шариками.
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