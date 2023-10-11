https://ria.ru/20231011/draka-1901948579.html

В Новосибирске две стриптизерши подрались из-за клиента

В Новосибирске две стриптизерши подрались из-за клиента - РИА Новости, 11.10.2023

В Новосибирске две стриптизерши подрались из-за клиента

Две стриптизерши устроили драку в баре в Новосибирске, их пришлось разнимать бойцам группы быстрого реагирования, сообщает частное агентство безопасности... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:09

2023-10-11T11:09

2023-10-11T11:09

новосибирск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Две стриптизерши устроили драку в баре в Новосибирске, их пришлось разнимать бойцам группы быстрого реагирования, сообщает частное агентство безопасности "Гвардия". По данным АБ "Гвардия", в минувший вторник в 11.13 (07.13 мск) из бара в Железнодорожном районе Новосибирска поступил сигнал тревоги, на место направили группу быстрого реагирования. Прибыв в заведение, "гвардейцы" обнаружили среди посетителей двух дерущихся девушек. "Они разняли их и попытались выяснить причину конфликта. Оказалось, что драчуньи – это работающие в соседнем баре стриптизерши. Сюда пришли по приглашению молодого человека, который оплатил приватное общение, но только с одной из них. Вторая, оказавшись не у дел, предъявила коллеге по цеху претензии за то, что та напрасно сорвала ее с рабочего места", - сообщили в агентстве безопасности. Агрессивную девушку пришлось задержать и передать прибывшим на место полицейским.

https://ria.ru/20230330/proisshestviya-1861826218.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новосибирск, происшествия