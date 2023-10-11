Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске две стриптизерши подрались из-за клиента - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/draka-1901948579.html
В Новосибирске две стриптизерши подрались из-за клиента
В Новосибирске две стриптизерши подрались из-за клиента - РИА Новости, 11.10.2023
В Новосибирске две стриптизерши подрались из-за клиента
Две стриптизерши устроили драку в баре в Новосибирске, их пришлось разнимать бойцам группы быстрого реагирования, сообщает частное агентство безопасности... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:09
2023-10-11T11:09
новосибирск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Две стриптизерши устроили драку в баре в Новосибирске, их пришлось разнимать бойцам группы быстрого реагирования, сообщает частное агентство безопасности "Гвардия". По данным АБ "Гвардия", в минувший вторник в 11.13 (07.13 мск) из бара в Железнодорожном районе Новосибирска поступил сигнал тревоги, на место направили группу быстрого реагирования. Прибыв в заведение, "гвардейцы" обнаружили среди посетителей двух дерущихся девушек. "Они разняли их и попытались выяснить причину конфликта. Оказалось, что драчуньи – это работающие в соседнем баре стриптизерши. Сюда пришли по приглашению молодого человека, который оплатил приватное общение, но только с одной из них. Вторая, оказавшись не у дел, предъявила коллеге по цеху претензии за то, что та напрасно сорвала ее с рабочего места", - сообщили в агентстве безопасности. Агрессивную девушку пришлось задержать и передать прибывшим на место полицейским.
https://ria.ru/20230330/proisshestviya-1861826218.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирск, происшествия
Новосибирск, Происшествия
В Новосибирске две стриптизерши подрались из-за клиента

В Новосибирске две стриптизерши в баре устроили драку из-за клиента

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Две стриптизерши устроили драку в баре в Новосибирске, их пришлось разнимать бойцам группы быстрого реагирования, сообщает частное агентство безопасности "Гвардия".
По данным АБ "Гвардия", в минувший вторник в 11.13 (07.13 мск) из бара в Железнодорожном районе Новосибирска поступил сигнал тревоги, на место направили группу быстрого реагирования. Прибыв в заведение, "гвардейцы" обнаружили среди посетителей двух дерущихся девушек.
"Они разняли их и попытались выяснить причину конфликта. Оказалось, что драчуньи – это работающие в соседнем баре стриптизерши. Сюда пришли по приглашению молодого человека, который оплатил приватное общение, но только с одной из них. Вторая, оказавшись не у дел, предъявила коллеге по цеху претензии за то, что та напрасно сорвала ее с рабочего места", - сообщили в агентстве безопасности.
Агрессивную девушку пришлось задержать и передать прибывшим на место полицейским.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В Москве пьяный "спецагент" взял в заложники проститутку, сообщил источник
30 марта, 13:10
 
НовосибирскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала