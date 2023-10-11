https://ria.ru/20231011/draka-1901948579.html
В Новосибирске две стриптизерши подрались из-за клиента
В Новосибирске две стриптизерши подрались из-за клиента - РИА Новости, 11.10.2023
В Новосибирске две стриптизерши подрались из-за клиента
Две стриптизерши устроили драку в баре в Новосибирске, их пришлось разнимать бойцам группы быстрого реагирования, сообщает частное агентство безопасности... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:09
2023-10-11T11:09
2023-10-11T11:09
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Две стриптизерши устроили драку в баре в Новосибирске, их пришлось разнимать бойцам группы быстрого реагирования, сообщает частное агентство безопасности "Гвардия". По данным АБ "Гвардия", в минувший вторник в 11.13 (07.13 мск) из бара в Железнодорожном районе Новосибирска поступил сигнал тревоги, на место направили группу быстрого реагирования. Прибыв в заведение, "гвардейцы" обнаружили среди посетителей двух дерущихся девушек. "Они разняли их и попытались выяснить причину конфликта. Оказалось, что драчуньи – это работающие в соседнем баре стриптизерши. Сюда пришли по приглашению молодого человека, который оплатил приватное общение, но только с одной из них. Вторая, оказавшись не у дел, предъявила коллеге по цеху претензии за то, что та напрасно сорвала ее с рабочего места", - сообщили в агентстве безопасности. Агрессивную девушку пришлось задержать и передать прибывшим на место полицейским.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, происшествия
Новосибирск, Происшествия
В Новосибирске две стриптизерши подрались из-за клиента
В Новосибирске две стриптизерши в баре устроили драку из-за клиента
НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Две стриптизерши устроили драку в баре в Новосибирске, их пришлось разнимать бойцам группы быстрого реагирования, сообщает частное агентство безопасности "Гвардия".
По данным АБ "Гвардия", в минувший вторник в 11.13 (07.13 мск) из бара в Железнодорожном районе Новосибирска поступил сигнал тревоги, на место направили группу быстрого реагирования. Прибыв в заведение, "гвардейцы" обнаружили среди посетителей двух дерущихся девушек.
"Они разняли их и попытались выяснить причину конфликта. Оказалось, что драчуньи – это работающие в соседнем баре стриптизерши. Сюда пришли по приглашению молодого человека, который оплатил приватное общение, но только с одной из них. Вторая, оказавшись не у дел, предъявила коллеге по цеху претензии за то, что та напрасно сорвала ее с рабочего места", - сообщили в агентстве безопасности.
Агрессивную девушку пришлось задержать и передать прибывшим на место полицейским.
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