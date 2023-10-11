https://ria.ru/20231011/donetsk-1901911166.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 11.10.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска обстреляли утром в среду Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив за полчаса одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T07:56

2023-10-11T07:56

2023-10-11T07:56

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром в среду Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив за полчаса одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что с 6.50 до 7.10 трижды обстреляли Киевский район Донецка, выпущено восемь снарядов такого же калибра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231010/obstre-1901873003.html

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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, в мире