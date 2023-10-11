Украинские войска нанесли удар по Донецку
ВСУ выпустили по Доненку 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров
Сотрудники СЦКК в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром в среду Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив за полчаса одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что с 6.50 до 7.10 трижды обстреляли Киевский район Донецка, выпущено восемь снарядов такого же калибра.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.