https://ria.ru/20231011/doma-1902116715.html
В секторе Газа уже уничтожено более тысячи домов, заявили в ООН
В секторе Газа уже уничтожено более тысячи домов, заявили в ООН - РИА Новости, 11.10.2023
В секторе Газа уже уничтожено более тысячи домов, заявили в ООН
Более 1000 домов в секторе Газа уничтожены, около 560 сильно повреждены и непригодны для жилья, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:33
2023-10-11T19:33
2023-10-11T19:59
в мире
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
израиль
жилье
стефан дюжаррик
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ООН, 11 окт - РИА Новости. Более 1000 домов в секторе Газа уничтожены, около 560 сильно повреждены и непригодны для жилья, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Более 1000 единиц жилья в Газе уничтожены и около 560 сильно повреждены и стали непригодными для жилья. Еще 12630 повреждены в меньшей степени", - сказал Дюжаррик.
https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль, жилье, стефан дюжаррик
В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль, Жилье, Стефан Дюжаррик
В секторе Газа уже уничтожено более тысячи домов, заявили в ООН
В ООН заявили, что в Газе уничтожено более тысячи домов, 560 сильно повреждены