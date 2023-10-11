https://ria.ru/20231011/doma-1902116715.html

В секторе Газа уже уничтожено более тысячи домов, заявили в ООН

В секторе Газа уже уничтожено более тысячи домов, заявили в ООН - РИА Новости, 11.10.2023

В секторе Газа уже уничтожено более тысячи домов, заявили в ООН

Более 1000 домов в секторе Газа уничтожены, около 560 сильно повреждены и непригодны для жилья, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T19:33

2023-10-11T19:33

2023-10-11T19:59

в мире

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

израиль

жилье

стефан дюжаррик

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ООН, 11 окт - РИА Новости. Более 1000 домов в секторе Газа уничтожены, около 560 сильно повреждены и непригодны для жилья, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Более 1000 единиц жилья в Газе уничтожены и около 560 сильно повреждены и стали непригодными для жилья. Еще 12630 повреждены в меньшей степени", - сказал Дюжаррик.

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

сектор газа

израиль

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль, жилье, стефан дюжаррик