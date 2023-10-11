https://ria.ru/20231011/dokhody-1902066245.html

Доходы от внутреннего туризма в России выросли в полтора раза

Доходы от внутреннего туризма в России выросли в полтора раза - РИА Новости, 11.10.2023

Доходы от внутреннего туризма в России выросли в полтора раза

Доходы туристической отрасли России выросли в полтора раза во внутреннем сегменте по сравнению с ситуацией четырьмя годами ранее, до всех ковидных ограничений,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:04

2023-10-11T18:04

2023-10-11T18:04

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СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Доходы туристической отрасли России выросли в полтора раза во внутреннем сегменте по сравнению с ситуацией четырьмя годами ранее, до всех ковидных ограничений, следует из слов замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова. "Мы отмечаем, и отрасль вместе нами видит стабильно хороший показатель развития внутреннего туризма: в полтора раза выросли доходы туристического бизнеса по сравнению с 2019 годом", – сказал Вахруков в ходе пленарной сессии "FTT-2023: Форум туристических территорий". "Это говорит не только о том, что восстанавливается туристический поток, но и о том, что благодаря повышению уровня сервиса и инфраструктуры наши граждане готовы тратить несколько больше на свой отдых внутри страны", – считает чиновник. Он также отметил, что, откликаясь на растущий спрос на внутренний туризм, компании отрасли начали активнее инвестировать. "У нас в 2022 году рост инвестиций в туризме составил 36 процентов – это один из самых высоких показателей в стране. Если посмотреть на показатели этого года, то за полгода мы выросли (по инвестициям - ред.) на 23 процента", – уточнил замминистра. Также один из важных показателей – за прошлое полугодие ввод в эксплуатацию гостиничных номеров стал на 60 процентов выше, чем в аналогичный период прошлого года, что говорит о том, что бизнес активно инвестирует, поддерживая спрос новым предложением, заключил он.

https://ria.ru/20231011/dagestan-1901962406.html

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