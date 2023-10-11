https://ria.ru/20231011/distantsionka-1902031242.html

Минобразования Израиля переведет все школы на дистанционное обучение

Минобразования Израиля переведет все школы на дистанционное обучение - РИА Новости, 11.10.2023

Минобразования Израиля переведет все школы на дистанционное обучение

Министерство образования Израиля в среду объявило, что с ближайшего воскресенья все школы страны будут переведены на режим дистанционного обучения в связи с... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:01

2023-10-11T15:01

2023-10-11T15:22

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Министерство образования Израиля в среду объявило, что с ближайшего воскресенья все школы страны будут переведены на режим дистанционного обучения в связи с продолжающейся войной с ХАМАС."Со следующего воскресенья все школьники перейдут на дистанционное обучение, это касается и детских садов. Школы перейдут на формат регулярного и непрерывного обучения в соответствии с планами уроков, адаптированных как к возможности дистанционного обучения, так и к возможности физического обучения в школах", - говорится в сообщении.В министерстве образования уточнили, что обучение будет среди прочего сосредоточено на эмоциональных и социальных аспектах, чтобы повысить психологическую устойчивость учащихся.Министерство образования не назвало сроков периода дистанционного обучения в школах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году