Минобразования Израиля переведет все школы на дистанционное обучение

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Министерство образования Израиля в среду объявило, что с ближайшего воскресенья все школы страны будут переведены на режим дистанционного обучения в связи с продолжающейся войной с ХАМАС."Со следующего воскресенья все школьники перейдут на дистанционное обучение, это касается и детских садов. Школы перейдут на формат регулярного и непрерывного обучения в соответствии с планами уроков, адаптированных как к возможности дистанционного обучения, так и к возможности физического обучения в школах", - говорится в сообщении.В министерстве образования уточнили, что обучение будет среди прочего сосредоточено на эмоциональных и социальных аспектах, чтобы повысить психологическую устойчивость учащихся.Министерство образования не назвало сроков периода дистанционного обучения в школах.
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Министерство образования Израиля в среду объявило, что с ближайшего воскресенья все школы страны будут переведены на режим дистанционного обучения в связи с продолжающейся войной с ХАМАС.
"Со следующего воскресенья все школьники перейдут на дистанционное обучение, это касается и детских садов. Школы перейдут на формат регулярного и непрерывного обучения в соответствии с планами уроков, адаптированных как к возможности дистанционного обучения, так и к возможности физического обучения в школах", - говорится в сообщении.
В министерстве образования уточнили, что обучение будет среди прочего сосредоточено на эмоциональных и социальных аспектах, чтобы повысить психологическую устойчивость учащихся.
Министерство образования не назвало сроков периода дистанционного обучения в школах.
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