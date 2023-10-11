https://ria.ru/20231011/dinastiya-1901941905.html

Педагогика в генах: в Уфе назвали лучшие педагогические династии России

Педагогика в генах: в Уфе назвали лучшие педагогические династии России - РИА Новости, 11.10.2023

Педагогика в генах: в Уфе назвали лучшие педагогические династии России

Абсолютным победителем и лауреатом первой степени в номинации "Из века в век" конкурса "Лучшие педагогические династии" стала династия Любавиных-Страшновых из... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:52

2023-10-11T10:52

2023-10-11T10:59

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Абсолютным победителем и лауреатом первой степени в номинации "Из века в век" конкурса "Лучшие педагогические династии" стала династия Любавиных-Страшновых из Псковской области со стажем 565 лет, сообщили в управлении информационной политики БГПУ имени Акмуллы."Российское образование развивается, основываясь на лучшем опыте прошлого. В стране насчитывается более 500 педагогических династий, общий стаж некоторых из них превышает 1000 лет. Истории таких семей должны быть общеизвестными", - считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Ректор БГПУ имени Акмуллы Салават Сагитов отметил: "Мы проводим этот конкурс с 2012 года и очень им дорожим. Зародившись на одном из факультетов, он перерос в университетский, далее стал республиканским, затем межрегиональным. В этом году благодаря поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и наших коллег из Ульяновской области конкурс получил статус "всероссийского". В Год педагога и наставника нам особенно почетно принимать в Башкортостане участников Всероссийского конкурса "Лучшая педагогическая династия". Каждая династия уникальна по-своему, эти семейные истории служат настоящим примером служения людям и верности профессии".Первое испытание "Портрет педагогической династии" состояло в презентации своей династии. В рамках тура участники конкурса рассказали о профессиональном пути и семейных традициях своей семьи, описали отличительные методы, формы и средства обучения, воспитания и развития подрастающего поколения.Во втором конкурсном испытании учительские семьи провели лекции, посвященные выдающимся педагогам и наставникам своего региона.Также прошла панельная дискуссия "Образование между мирами: казаться или быть". Выдающиеся учителя, эксперты поделились педагогическим опытом, представители династий выразили свою точку зрения. Победитель конкурса правительства г. Санкт-Петербург в номинации "Педагогическая династия – 2018" Марина Шмулевич провела мастер-класс, посвященный успеху в профессии учителя и повышению ее престижности."Наша династия насчитывает 259 лет. Мы провели большую исследовательскую работу. У нас сохранилось очень много трудовых книг, записей, документов. У нашей династии есть традиция: мой прадед начал писать сказки по своему предмету, и по его примеру каждый представитель династии пишет сказки по предмету, которому он учит. Очень интересно, ценно и значимо знать свою историю, историю семьи, чувствовать, что за тобой стоят умные, интеллигентные люди", – рассказала Ольга Сень, представитель династии Бляхман-Червочкиных-Дмитриченко-Сень-Анистратовых из Новосибирской области."Основоположником нашей династии является Лыкин Степан Дмитриевич, стаж - 790 лет. В семейной династии 33 представителя, потому что в нашей семье абсолютно все выбирают профессию учителя", – поделилась Светлана Миронова, профессор Института экологии Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова, представитель династии Лыткиных-Тимофеевых из Республики Саха (Якутия).Третьим испытанием стали "Разговоры о важном" со школьниками Уфы, студентами педагогического колледжа и БГПУ имени Акмуллы.Каждый конкурсант продемонстрировал свой подход и умение заинтересовать аудиторию, донести главные смыслы до слушателей. Член экспертного жюри, лауреат конкурса "Учитель года России" Рима Ронжина отметила: "Абсолютно каждая династия предоставила интереснейший материал об истории семьи, в каждый рассказ были заложены глубокие смыслы. Хочется отметить студентов Акмуллинского университета – абсолютное внимание, вопросы по существу, живой интерес и активная обратная связь".Общий стаж династии Сунгуровых из Республики Дагестан, лауреатов II степени номинации "Из века в век", насчитывает 1269 лет, 53 члена большой семьи работали в разных областях педагогики, и географически охватили многие населенные пункты региона.Династия зародилась в селении Атланаул Буйнакского района Дагестана, а ее родоначальником был Басир Сунгуров, который в 1927 году поступил на должность учителя начальных классов в местную школу."Самый большой секрет нашей династии в том, что мы всегда держимся большой семьи. На семейных встречах разговор неизбежно сводится к обсуждению работы учителя. Так молодое поколение буквально впитывает профессию с молоком матери", – рассказал Руслан Сунгуров, хранитель истории династии. Еще один секрет большой династии в многодетности, три ребенка в семье – это обязательный минимум.Организаторами конкурса выступают Акмуллинский университет, Министерство образования и науки РБ при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.Очные испытания конкурса проходили в Уфе, в столицу Башкирии приехали представители 20 династий из разных регионов страны – от Республики Саха (Якутия) до Краснодарского края. Конкурс проводится в рамках Года педагога и наставника.В каждой из трех номинаций – "Фундамент будущего", "Призвание быть", "Из века в век" – были определены лауреаты трех степеней.Номинация "Фундамент будущего" (до 150 лет)· лауреат I степени – династия Сарбеевых-Котляровых-Алексеевых-Костяновых (Ивановская область, 114 лет)· лауреат II степени – династия Хисматуллиных-Булатасовых (Республика Башкортостан, 105 лет)· лауреат III степени – династия Рагозиных-Секретаревых (Свердловская область, 112 лет)Номинация "Призвание быть" (151-300 лет)· лауреат I степени – династия Струковых (Челябинская область, 238 лет)· лауреат II степени – династия Вавиловых-Ханас-Акмухаметовых (Еврейская автономная область, 295 лет)· лауреат III степени – династия Гайсиных-Максютовых-Кучаровых (Оренбургская область, 250 лет)Номинация "Из века в век" (более 300 лет)· лауреат I степени – династия Любавиных-Страшновых (Псковская область, 565 лет)· лауреат II степени – династия Сунгуровых (Республика Дагестан, 1269 лет)· лауреат III степени – династия Шерстеникиных-Савченко (Иркутская область, 362 года)

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общество, уфа, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование