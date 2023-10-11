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Дерипаска выиграл у Тинькова суд по делу об оскорбительном посте в соцсети - РИА Новости, 11.10.2023
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18:46 11.10.2023 (обновлено: 19:59 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/deripaska-1902106565.html
Дерипаска выиграл у Тинькова суд по делу об оскорбительном посте в соцсети
Дерипаска выиграл у Тинькова суд по делу об оскорбительном посте в соцсети - РИА Новости, 11.10.2023
Дерипаска выиграл у Тинькова суд по делу об оскорбительном посте в соцсети
Усть-Лабинский суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства против предпринимателя Олега Тинькова из-за... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:46
2023-10-11T19:59
россия
олег тиньков
олег дерипаска
общество
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Усть-Лабинский суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства против предпринимателя Олега Тинькова из-за спорного поста в Instagram*, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Мельников. "Суд удовлетворил иск к Тинькову и корпорации Meta*, признал распространенные сведения недостоверными, оскорбительными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, обязал удалить их, опубликовать опровержение и компенсировать 20 миллионов рублей морального вреда", — сказал он. Юрист добавил, что суд дополнительно назначил штраф за возможное неисполнение этого решения — 100 тысяч рублей за каждый день задержки. По его словам, деньги в любом случае пойдут на благотворительность.В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края уточнили, что 20 миллионов рублей, взысканные с Тинькова, — это компенсация морального и репутационного вреда. Также предприниматель и компания Meta* должны выплатить по 100 тысяч рублей в качестве судебной неустойки.В августе Мельников заявлял РИА Новости, что будет требовать взыскания с Тинькова двух миллиардов рублей за пост в Instagram*. В публикации речь шла о том, что "Дерипаска чуть ли не присвоил всю экономику России".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, олег тиньков, олег дерипаска, общество
Россия, Олег Тиньков, Олег Дерипаска, Общество
Дерипаска выиграл у Тинькова суд по делу об оскорбительном посте в соцсети

Дерипаска отсудил у Тинькова 20 миллионов рублей за спорный пост в соцсети

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОснователь фонда "Вольное дело", компаний Эн+ и РУСАЛ Олег Дерипаска
Основатель фонда Вольное дело, компаний Эн+ и РУСАЛ Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Основатель фонда "Вольное дело", компаний Эн+ и РУСАЛ Олег Дерипаска. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Усть-Лабинский суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства против предпринимателя Олега Тинькова из-за спорного поста в Instagram*, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Мельников.
«
"Суд удовлетворил иск к Тинькову и корпорации Meta*, признал распространенные сведения недостоверными, оскорбительными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, обязал удалить их, опубликовать опровержение и компенсировать 20 миллионов рублей морального вреда", — сказал он.
Юрист добавил, что суд дополнительно назначил штраф за возможное неисполнение этого решения — 100 тысяч рублей за каждый день задержки. По его словам, деньги в любом случае пойдут на благотворительность.
В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края уточнили, что 20 миллионов рублей, взысканные с Тинькова, — это компенсация морального и репутационного вреда. Также предприниматель и компания Meta* должны выплатить по 100 тысяч рублей в качестве судебной неустойки.
В августе Мельников заявлял РИА Новости, что будет требовать взыскания с Тинькова двух миллиардов рублей за пост в Instagram*. В публикации речь шла о том, что "Дерипаска чуть ли не присвоил всю экономику России".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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